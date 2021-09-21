倡議「台灣國家忠誠反對黨」 游錫堃︰國民黨不努力 其他黨會竄起

立法院長游錫堃表示，如果在野黨都是台灣國家忠誠反對黨，很多事會迎刃而解。（記者廖振輝攝）

2021/09/21 05:30

記者陳昀、簡惠茹、吳書緯、楊丞彧、鍾麗華／專訪

身為民進黨創黨元老的立法院長游錫堃，日前表態「不會寄望民進黨永久執政」，希望趕快促成政黨輪替。游接受本報專訪時不願評論國民黨現今發展，但對於國民黨在國會走的激進杯葛路線，他說，國民黨的訴求、價值觀、目標都和民進黨過去不同，這就是他拋出「台灣國家忠誠反對黨」的原因，「國民黨如果不努力，其他政黨就會竄起」。

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台灣受惡鄰威脅 應更珍惜民主成果

對於國民黨能否成為「強而有力的台灣國家忠誠反對黨」？游表示，立法院長應保持中立，不便評論單一政黨，但「旁邊有惡鄰，隨時會威脅我們」。台灣身為華人社會第一個民主國家，不是一蹴可幾，是歷經三十年才有的成果，且需要持續深化、成熟。游舉例，美國過去扶植阿富汗二十年，但神學士一回來隨即倒退，台灣更應該好好呵護、珍惜現在的民主成果。

怎麼看待國民黨杯葛國會議事？游錫堃說過去民進黨也抗爭，看起來一樣是佔領主席台、抗爭，但在野黨的訴求，價值觀、目標都不太一樣，他不便言明，這就是他拋出「台灣國家忠誠反對黨」的原因，如果在野黨都是台灣國家忠誠反對黨，很多事情會迎刃而解。

九月廿八日是民進黨卅五週年黨慶，新書《衝破黨禁一九八六：民進黨創黨關鍵十日紀實》，由游錫堃口述。他指出，玉山周報曾報導有調查員描述民進黨組黨是蔣經國所默許，這樣的說法也被很多人接受，蔣經國黨政軍一把抓，無孔不入，怎可能不知道？直到二○一八年國民黨智庫舉辦研討會，請蔣經國生前機要室主任王家驊來講這件事，王指出，民進黨組黨當天，蔣經國其實事前不知道，是王報告後才知道，《衝破黨禁》的作者也有再與王確認。

游錫堃認為，「圓山組黨」是台灣威權體制過渡到民主憲政的分水嶺，衝破黨禁、誕生民進黨，迫使蔣經國宣布解除戒嚴，讓台灣走向民主開放的路徑。

不過，立法院民主議政園區一座蔣介石銅像迄今未處理，游錫堃說，目前促轉會與台中市政府文資局正在溝通，待促轉會與地方政府文資單位認定後，立法院就可做適當處理。若認定不屬文化資產，可以拆除，預估拆除費用約廿萬元；若無法拆除，將會在銅像旁說明過去蔣介石獨裁事蹟、親批死刑公文等作為的教育解說。

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