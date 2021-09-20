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    首頁　>　政治

    黨魁政見會 朱、張為紅統互槓 江左右開砲

    2021/09/20 05:30

    〔記者許國楨、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉中彰投政見說明會十九日在台中市登場，張亞中與朱立倫兩人再續戰，張批朱指他是紅統、武統卻提不出證據，「非常非常LOW（低級）」；朱則要張說清楚為何主張簽兩岸和平備忘錄時須自稱「台北中國」等論述；江啟臣昨也硬起來加入戰局，痛批黨內互打激烈，更暗指兩人「一個不務實」、「一個不誠實」。

    張亞中說，他主張簽署兩岸和平備忘錄、結束兩岸敵對狀態，「真正武統、急統派是搞台獨的民進黨、蔡英文」；國民黨主席候選人亂丟血滴子，學民進黨低三下流作為，卻拿不出任何證據，只會讓這個選舉「變得非常非常LOW」；呼籲黨員選出面對民進黨的打壓絕不腿軟的候選人。

    朱立倫指張亞中明確主張簽兩岸和平備忘錄時不能自稱中華民國，要改稱「台北中國」，甚至曾在二○○八年撰長文主張「兩岸和平備忘錄對北京來講，就是從一國兩制走向兩岸統一的最好方法」；請張自己對相關論述講清楚說明白。

    朱立倫說，尊重張做為「統派理論大師」，但憂這些主張會被大家視為急統、紅統，國民黨的「正藍思想」就是堅持捍衛中華民國、蔣經國愛台灣的思想，堅持民主自由，台獨、紅統要消滅中華民國都是敵人，正藍不能變小綠、小白、小紅。

    江啟臣對連日黨內互打情況表示難過與憂心，痛批這些黨的前輩黨有難時在那裡？一個連最基本的急統、紅統都說不清楚，一個連二○二四要不要選的承諾都不敢講，「一個不誠實，一個不務實」，「憑什麼帶領國民黨」；他相信在關鍵時刻由黨員做出關鍵選擇，讓國民黨穩定中道務實，符合人民期待。

    卓︰做專職無私黨主席

    卓伯源則稱自己雖不是最優秀的人選，但絕對是現階段最適合帶領大家度過難關的人，願作專職無私的黨主席。政見會後卓伯源直搗江啟臣故鄉到豐原區慈濟宮參拜，被解讀拔江啟臣的樁，卓則說，他是傾聽地方心聲。

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