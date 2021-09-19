深化對台關係 立陶宛外長：務實做法

近日訪美的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯昨表示，立陶宛要與志同道合的民主國家加強政經連結，所以在澳洲與南韓開了大使館，也要深化與台灣的關係，「這是相當務實的」。（法新社）

2021/09/19 05:30

立陶宛應對中國施壓經驗 可做教戰守則

〔記者楊丞彧／綜合報導〕近日訪美的立陶宛外交部長藍斯柏吉斯昨表示，立陶宛要與志同道合的民主國家加強政經連結，所以在澳洲與南韓開了大使館，也要深化與台灣的關係，「這是相當務實的」。同時藍斯柏吉斯也期許立陶宛應對中國的經驗，可供其他遭遇相同情況的國家，做為教戰守則。

各國關注相挺 立陶宛不孤單

華府智庫「德國馬歇爾基金會」昨舉行「立陶宛在前線」視訊研討會，藍斯柏吉斯獲邀分享經驗。他說，立陶宛現任政府的首要目標就是支持全球民主運動與民主力量，當白俄羅斯的獨裁者盧卡申科透過各種手段施壓，試圖要立陶宛撤回對民主人士的支持，他很驕傲地表示，立陶宛不會退讓。

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藍斯柏吉斯指出，中國的手段與白俄羅斯非常相似，對一個想跟台灣交往的小國、小型經濟體施加諸多壓力，但他來到華府後便知道立陶宛絕不孤單，有許多國家都關注著立陶宛的處境。

藍斯柏吉斯表示，大西洋兩岸的兩個國家，在戰略上有共同想法，也都瞭解支持民主的真諦，或許會變成民主國家應付獨裁國家的重要轉捩點。同時，他也希望立陶宛抵抗中國壓力的經驗，可做為其他民主國家遭逢類似狀況時的教戰守則，知道該如何應對進退。

中國模式外溢 歷史尚未終結

對於深化對台關係，藍斯柏吉斯強調並非要對抗中國，而是務實的做法，立陶宛首重和志同道合的民主國家深化經濟與政治連結。他解釋，跟維護法治做為基本原則的民主國家、或與這些民主國家的公司做生意是有利的，不會因為議員邀維吾爾人到議會演說就遭恣意制裁，支持民主價值、人權與法治是相當務實的。

對於中國實施經貿制裁做為報復手段，藍斯柏吉斯坦言短期而言確實感到壓力，對一個小國、小型經濟體而言，確保供應鏈是相當具有挑戰性的，這也是他此行訪美的原因之一。他強調，法、德、美也都面臨供應鏈問題，特別是半導體，大家其實都在同一條船上，必須齊思找出解決辦法。

藍斯柏吉斯也警告，中國模式給了其他獨裁者非常好的藉口，中國以其先進的科技能力，展現一個不重視法治、人權、不民主卻有效率的國家範本，讓大家對民主產生困惑，這是最大的憂慮，「歷史尚未終結」。

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