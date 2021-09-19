為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    漢光演習檢討 立委、專家：應增闢省道級戰備道

    民進黨立委蔡適應、軍事學者蘇紫雲昨受訪皆認為，因應中共對我空軍基地的攻擊，國防部應考慮增加額外的戰備道。圖為今年佳冬戰備道起降操演。（記者陳彥廷攝）

    民進黨立委蔡適應、軍事學者蘇紫雲昨受訪皆認為，因應中共對我空軍基地的攻擊，國防部應考慮增加額外的戰備道。圖為今年佳冬戰備道起降操演。（記者陳彥廷攝）

    2021/09/19 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光卅七號」實兵演習十七日落幕，今年演習重點項目「佳冬戰備道起降操演」順利完成；民進黨立委蔡適應、軍事學者蘇紫雲昨受訪皆認為，因應中共對我空軍基地的攻擊，國防部應考慮增加額外的戰備道，有其必要性。

    後備明年不缺席 疫苗須提早準備

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，軍演的目的首先是透過演習找出問題，其次為整體戰略設計到戰術執行的驗證，以及收集操作的係數，例如戰機在戰備道起降時，原有戰備道的設計是否足敷使用等情況。

    蘇紫雲不諱言，今年漢光演習最重要的項目就是「佳冬戰備道起降操演」，台灣其他戰備道都位於國道，只有佳冬戰備道是省道，周遭地景、地物和國道戰備道相當不同，今年起降操演成功，相信也能帶給國軍信心。但國防部應開闢更多省道等級的戰備道，對空軍戰力防護有相當大的幫助，也能部分抵銷中共飛彈攻擊優勢。

    立院國防委員會成員蔡適應也認為，面對中共的第一擊，應該增加額外的戰備道。他同時指出，今年因疫情，後備軍人沒有參與演訓，使得整體演習少了很重要的部分，因為台海防衛作戰一定會有後備軍人參與，要如何在戰力上與現役部隊交織融合，也是演習的重點。

    面對武漢肺炎病毒恐繼續與人類共存，蘇紫雲建議，為了讓後備軍人明年也能參與漢光軍演，應該將疫苗數量提早列入計算，國軍應參考其他國家，開發軍方自己專屬的口罩，兼顧遮蔽病毒同時也能讓戰鬥人員可以呼吸順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    漢光演習最終日 美神盾艦過台海
    2021/09/19 05:30

    漢光演習最終日 美神盾艦過台海

    看好高雄房市利多 龍頭企業插旗卡位

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播