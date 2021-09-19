漢光演習檢討 立委、專家：應增闢省道級戰備道

民進黨立委蔡適應、軍事學者蘇紫雲昨受訪皆認為，因應中共對我空軍基地的攻擊，國防部應考慮增加額外的戰備道。圖為今年佳冬戰備道起降操演。（記者陳彥廷攝）

2021/09/19 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光卅七號」實兵演習十七日落幕，今年演習重點項目「佳冬戰備道起降操演」順利完成；民進黨立委蔡適應、軍事學者蘇紫雲昨受訪皆認為，因應中共對我空軍基地的攻擊，國防部應考慮增加額外的戰備道，有其必要性。

後備明年不缺席 疫苗須提早準備

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，軍演的目的首先是透過演習找出問題，其次為整體戰略設計到戰術執行的驗證，以及收集操作的係數，例如戰機在戰備道起降時，原有戰備道的設計是否足敷使用等情況。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲不諱言，今年漢光演習最重要的項目就是「佳冬戰備道起降操演」，台灣其他戰備道都位於國道，只有佳冬戰備道是省道，周遭地景、地物和國道戰備道相當不同，今年起降操演成功，相信也能帶給國軍信心。但國防部應開闢更多省道等級的戰備道，對空軍戰力防護有相當大的幫助，也能部分抵銷中共飛彈攻擊優勢。

立院國防委員會成員蔡適應也認為，面對中共的第一擊，應該增加額外的戰備道。他同時指出，今年因疫情，後備軍人沒有參與演訓，使得整體演習少了很重要的部分，因為台海防衛作戰一定會有後備軍人參與，要如何在戰力上與現役部隊交織融合，也是演習的重點。

面對武漢肺炎病毒恐繼續與人類共存，蘇紫雲建議，為了讓後備軍人明年也能參與漢光軍演，應該將疫苗數量提早列入計算，國軍應參考其他國家，開發軍方自己專屬的口罩，兼顧遮蔽病毒同時也能讓戰鬥人員可以呼吸順暢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法