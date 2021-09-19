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    漢光演習最終日 美神盾艦過台海

    漢光演習最終日 美神盾艦過台海

    漢光演習最終日 美神盾艦過台海

    2021/09/19 05:30

    拜登上任後 美國軍艦第九度公開穿越

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光卅七號」實兵操演十七日進行最後一天演練，美國海軍伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry DDG-52）也在當天通過台灣海峽；美國海軍第七艦隊昨公布，貝瑞號十七日依據國際法經公海例行通過台灣海峽，表明了美國對自由開放的印太地區承諾；這也是美國總統拜登上任後，美國軍艦第九度公開通過台灣海峽。

    共軍：同日在台灣西南海空域操演

    第七艦隊透過新聞稿表示，貝瑞號通過台海，表明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

    國防部也證實，一艘美國驅逐艦航經台灣海峽由北向南行駛，並指出美艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

    面對美國軍艦再度例行通過台海，共軍也「不甘示弱」。中共解放軍東部戰區昨發出新聞稿，聲稱解放軍東部戰區也在十七日出動戰艦艇、預警機、轟炸機等海空兵力，在台灣西南海空域實施「聯合警巡和實戰化演練」，並宣稱此行動「將根據台海局勢和維護國家主權安全的需要常態組織」。

    根據空軍發布的共機動態，前天共有十架共機侵擾台灣西南防空識別區。

    拜登自今年一月上任後，根據美國海軍公開資訊，美艦已經九度通過台灣海峽，前面七次皆由伯克級神盾驅逐艦執行任務，分別是「柯蒂斯魏柏號」曾於二月廿四日、五月十八日及六月廿二日三度通過台海，另外四次分別由「麥肯號」於二月四日、四月七日，以及「芬恩號」於三月十日執勤，「班福特號」則在七月廿八日通過台海。

    至於美艦今年第八度通過台海，則是發生在八月廿七日，伯克級神盾驅逐艦「紀德號」與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號」雙艦通過台海，紀德號是由南向北航經台灣海峽，而穆洛號是由北向南航經台海。

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