林智堅︰市長任期做好做滿

林智堅倡議大新竹合併後，已上很多媒體述說想法與理念，爭取多方認同。（記者洪美秀攝）

2021/09/18 05:30

「選竹縣長要先辭職 沒那麼容易」

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕倡議大新竹「竹竹合併」的新竹市長林智堅昨天接受媒體訪問，對於是否先選新竹縣長、再選大新竹市長？林智堅說：「要選新竹縣長要先辭職才能參選，但這真的沒有那麼容易！基本上我還是做好做滿！」未來是否參選升格後的大新竹市長？林智堅則說，首先新竹需先升格為直轄市，他既然是倡議的人，他就會留下來，如果透過黨的機制，有機會為大家服務，是他的榮幸。

無入閣意願 但「人在江湖」

被問到難道連入閣都不接受？林智堅說，他個人意願是如此，但身為受國家栽培的政治工作者，「人在江湖、不太可能照著個人意志」。他說，這幾天已向黨內立委說明「竹竹合併升格直轄市」的必要性和重要性，對於大新竹是否明年能順利合併升格，尊重立院修法的制度與順序，這不是為他個人的政治出路或做選舉考量，而是為大新竹未來長遠的發展。

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民進黨多名新竹市議員昨天傍晚在新竹縣竹北市文興路、自強南路口，高呼口號「合併升格、新竹先行」，啟動十三＋三鄉鎮市區首場街頭宣講行動。市議會黨團總召李妍慧表示，新竹縣市不僅創稅能力佳，移入人口也是全台之冠。若要照顧超高齡化社會中的青少年人口，新竹需要在大眾運輸、學區環境、文教產業方面重新整合，並在醫療照顧、嬰幼兒補貼與長照等面向更加努力，一切的根本都在有效率的單一地方政府。

市議員劉康彥則形容，大新竹多年來是「一個生活圈、三個單位」，竹市、竹縣、竹科各自為政，但民眾的日常生活高度重疊，新竹縣、市政府在二○一七年合作推動智慧交通號誌控制系統，但如果沒有縣市分家，早就做了！

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