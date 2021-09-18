模擬共軍入侵 漢光演習落幕

空軍IDF戰機完成整備後，起飛執行「連續反擊作戰」任務。（軍聞社提供）

2021/09/18 05:30

邱國正︰實兵演練 驗證電腦、圖上兵推成果

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光卅七號」實兵演習昨落幕，國防部長邱國正主持演習結束精神講話指出，漢光演習的目的在於藉由實兵演練，驗證電腦兵推與圖上兵推的成果，而各作戰區平時應運用戰備任務訓練月，結合演習目標，嚴格落實訓練，務實驗證各項戰術作為的可行性，並且發揮全民防衛動員力量，提升整體防衛戰力。

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「漢光卅七號」實兵演習自十三日進行至十七日，並結合國軍第三季戰備任務訓練，在我國海、空域及本外離島地區「異地同時」實施。整體操演分為戰力保存、機動轉移陣地、海空迎戰、聯合反登陸作戰及國土防衛作戰等部分依序進行。

其中，最為矚目的項目為十五日在屏東進行的「佳冬戰備道起降操演」，蔡英文總統親自南下視導，我國三型主力戰機IDF經國號、F-16V、幻象2000和E-2K預警機依序順利降落，隨後由地勤人員進行整補後起飛，創下空軍首度在佳冬戰備道起降的紀錄。

想定共軍4波飛彈攻擊、夜間空降外島

漢光演習的操演內容想定是因應中國可能對台入侵模式，據軍方人士透露，此次漢光演習的狀況想定，主要是模擬共軍針對全台機場、指揮所、雷達站等重要設施，實施四波次的飛彈攻擊，並以飛彈火力掩護其兩棲登陸船團；而「佳冬戰備道起降操演」就是模擬基地跑道在被炸毀的情況下，緊急以戰備道進行戰機起降和油彈整補作業，維持戰機持續作戰的能量。

另一個重要的想定是，共軍夜間以空降戰鬥群突擊澎湖、金門、馬祖、東引、烏坵及東沙等各外島，因此漢光演習時，外島守軍也進行夜間集火射擊，模擬反制敵軍空降。

邱國正也轉達蔡總統肯定國軍努力投入實兵演練，具體展現保國衛民的決心與實力，並且期勉官兵持續落實戰訓任務，鍛鑄捍衛國家安全的堅強實力。

海軍田單艦昨出港，S-70C直升機同時進行起落艦操演課目，展現反潛能量。（軍聞社提供）

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