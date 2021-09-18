雙邱代陳情惹議 林俊憲：立委不應把防疫政治化

民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智昨相繼否認代機師工會、空服員工會陳情「放寬檢疫政策」事宜，不過，檢視兩位立委函轉附件後，民進黨立委林俊憲表示，這就是將「防疫政治化」的後果。（資料照）

2021/09/18 05:30

〔記者陳昀、簡惠茹／台北報導〕民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智昨相繼否認代機師工會、空服員工會陳情「放寬檢疫政策」事宜，不過，檢視兩位立委函轉附件後，民進黨立委林俊憲表示，這就是將「防疫政治化」的後果；前民進黨立委林靜儀則強調，民代接受陳情若不知事件目的和結果是失職，如果認同主張事後又翻臉不認帳、攻擊配合的行政單位，是無德。

林靜儀：不是失職 就是無德

監察院調查情況顯示，邱臣遠三月廿三日發函衛福部，附件是桃園市機師職業工會發給各立委辦公室的公文，內容提及「五加九」對機組員的身心造成嚴重的不良影響，希望指揮中心儘速評估可能衍生的飛安風險，及早將檢疫政策調整回「三加十一」。

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邱顯智則於一月七日發文邀請指揮中心、民航局、疾管署、空服員工會於十三日召開「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」疑義協調會，並附上桃園市空服員職業工會所提疑問與意見，附件提到，先前的檢疫原則並未導致疫情擴散，調整為「七加七」實不利多數遵循規定之機組員權益。空服員工會事後也貼文感謝邱顯智委員辦公室協助召開會議。

林俊憲表示，政治人物把防疫做為政治攻擊的武器，亂罵一通，造成「三加十一」被獵巫和污名化，現在才發現很多黨立委都有參與，這就是把專業防疫政治化的後果。林靜儀說，邱顯智協調會後，相關單位還發文感謝，不就表示認同協調會內容和會議決議？邱臣遠轉達陳情，後來還多次批評這項政策。假如幫開協調會、發公文，後來卻跟著不明就裡的群眾追打，甚至不願意承認自己當時想法，也有失民代的專業和態度。

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