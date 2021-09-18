朱立倫：「紅統學者」若當選 國民黨分裂

國民黨主席選舉大亂鬥

2021/09/18 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕隨著國民黨主席選舉投票日逼近，各候選人間的批評砲火也愈趨猛烈，國民黨主席候選人朱立倫昨天指出，他看過幾份民調結果，顯示目前是他與另一位候選人張亞中競爭比較激烈，競選連任的江啟臣支持度「確實差距滿大的」。他並警告，如果最後是張亞中當選，國民黨的定位從此變成一個深藍極統的政黨，甚至有人認為國民黨會從藍變紅。

民眾黨最大獲利者 民進黨會放鞭炮慶祝

朱立倫昨接受網路直播節目專訪，被問到如果張亞中當選，國民黨是否會分裂？朱說，「我期待不要，但相信會」，最大獲利者絕對是民眾黨，國民黨會快速縮小，民進黨會放鞭炮慶祝。

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對於張亞中聲勢高漲的現象，朱立倫解讀，大概是黨員恨鐵不成鋼，大家都很氣憤。但朱也說，張亞中是著名的「統派學者」、「紅統學者」，論述聽起來好像有道理，可以解決兩岸和平，但對張有期待的人，並不知道真正的內容，也不知道可不可行。

批張倡議「一中三憲」

「台灣主體性還在嗎」

朱質疑，張亞中主張的兩岸和平備忘錄，是基於所謂「一中三憲」，但中共及台灣會同意嗎？在此情況下，中華民國就消失了，在中國下面的中華民國，台灣民眾可以接受？台灣主體性還存在嗎？

明年縣市長選舉 黨參選人壓力大

朱立倫並警告，如果最後是張亞中當選，將對未來要參選的人形成壓力，紅統是台灣選舉的死穴，明年國民黨縣市長參選人的壓力會非常大。

被問到為何黨內支持張亞中的人這麼多，是否國民黨內部想法與社會不一樣？朱立倫指出，國民黨的黨員結構長期以來與社會結構就是兩回事，三十七萬黨員只佔全體選民的二％，可能就是比較偏向深藍，再加上一些中間溫和的人，但國民黨必須獲得主流民意的認同，獲得正藍、深藍、淺藍支持，至少要拿五十一％選票，不能只討好最極端、最深藍的人，走偏鋒與極端。

朱立倫前天稱民進黨希望國民黨產生一位最弱、最極端的人選，張亞中昨反嗆朱，二○一六年參選總統輸了三百多萬票，得票率只有三十一．○四％，「請問還不夠弱嗎？」朱立倫回應，他並非參選國民黨總統候選人，而是國民黨主席，他說國民黨不能選出最弱的、讓國民黨變弱，也不能選偏鋒、讓國民黨走極端，這些都是事實，也是目前黨員最大的擔心。

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