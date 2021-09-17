GCTF移師捷克 聚焦全球供應鏈重組

台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）於9月13日首次移師歐洲，在捷克參議院辦理「全球供應鏈重組：降低遭受經濟衝擊脆弱性的策略（捷克的機會與挑戰）」研討會 。圖為外交部長吳釗燮預錄致詞。 （取自捷克參議院網站）

2021/09/17 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首次移師歐洲，十三日在捷克參議院辦理「全球供應鏈重組：降低遭受經濟衝擊脆弱性的策略」研討會。捷克參議長韋德齊主持開幕式，美國國務院經濟暨商業事務局副助卿墨瑞擔任講者，研討會並有捷克政府、企業、學界及多國使館代表共襄盛舉。

參議長韋德齊主持開幕

美副助卿墨瑞擔任講者

為與捷克合作加強在疫後時代的供應鏈韌性及企業因應能力，我駐捷克代表處和捷克參議院、美國駐捷克大使館、捷克台灣商會及捷克智庫「國際事務協會」（AMO）九月十三日在捷克參議院辦理GCTF研討會。

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這是GCTF首度移師到歐洲，也是首度為捷克個別國家舉辦。GCTF先前曾在拉美友邦瓜地馬拉辦理，研討數位經濟、防疫合作等議題，也曾到帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」。

研討會由韋德齊主持開幕式，外交部長吳釗燮及日本台灣交流協會代表泉裕泰以預錄方式致詞，美國駐捷克大使館代辦白可芝及我駐捷克代表柯良叡現場出席致詞。吳釗燮並感謝捷克捐贈三萬劑疫苗給台灣抗疫。

韋德齊強調，企業界應重新思考何謂「正確的供應鏈」，勿因短期獲利而放棄發展長期競爭策略，正確的產業供應鏈不僅能讓企業獲利，更可為國家經濟繁榮做出貢獻。而美日台和捷克均共享民主及自由等普世價值，捷克政府應積極推動與台美日合作，共同打造更加強韌、多元且具競爭力的產業供應鏈。

台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）於9月13日首次移師歐洲，在捷克參議院辦理「全球供應鏈重組：降低遭受經濟衝擊脆弱性的策略（捷克的機會與挑戰）」研討會 。圖為捷克參議長韋德齊主持開幕式。 （取自捷克參議院網站）

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