全台反登陸操演 灘岸殲敵驗證戰力

漢光卅七號演習昨進入第四天，八軍團砲指部M110自走砲於屏東楓港進行反舟波射擊。（記者蔡宗憲攝）

2021/09/17 05:30

〔記者游太郎、陳賢義、周湘芸、張軒哲、王捷、蔡宗憲／綜合報導〕「漢光卅七號」演習進入第四天，模擬敵軍大規模侵台，國軍各作戰區出動裝甲部隊、工兵部隊、化學兵群於各地實施不同課目的反擊、反登陸操演，砲兵部隊也在中部甲南海灘與屏東楓港實施重砲實彈射擊，火力全開，模擬殲敵於海面灘頭，場面相當震撼。

各個作戰區火力全開 場面震撼

第二作戰區昨實施「海灘反擊作戰」操演，花蓮地區模擬共軍在七星潭沿岸登陸，花防部戰車營出動M60A3戰車、CM21甲車及拖式飛彈車等裝備，自七星潭海灘兩側樹林疾駛而出，迅速對敵軍實施反擊，順利完成灘岸反擊作戰任務，登陸敵軍也全數遭到殲滅。

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台東地區也模擬共軍欲攻佔空軍志航基地，敵艦於知本海域進行砲擊搶灘，鎮東部隊迅速動員M60A3戰車及裝甲車協同步兵全力反擊，將來犯敵軍殲滅在海上和岸際。

第三作戰區下午在新北八里海灘進行「灘岸守備」操演，先派遣無人機在空中偵察敵軍動態，緊接著六軍團工兵群架設三道防禦工事阻敵搶灘，並出動CM11戰車及雲豹甲車等進行岸上防衛，期間發射多枚煙霧彈，現場砲聲隆隆。

第五作戰區則於台中清水番仔寮陣地及濱海公園舉行「聯合反登陸作戰演練」。十軍團砲兵部隊執行戰術機動、戰場經營、戰力防護、舟波射擊及掩護打擊部隊反擊作戰等任務，M109A2和M110A2自走砲車在甲南海灘一字排開，共十八門砲射擊一○八發砲彈，向外海射擊目標區展開約四十分鐘六波射擊，場面震撼。

第四作戰區八軍團化學兵群昨天清晨出動M56土狼式渦輪發煙車，在台南南區喜樹沙灘施放大量白色濃煙，模擬敵軍搶灘後，化學兵施放煙霧掩蔽我軍反擊行動，同時妨礙敵軍雷達、雷射等引導式武器，順利將敵人殲滅在灘頭。

八軍團砲指部也在屏東楓港進行「聯合反登陸作戰操演」重砲保養射擊，M110、M109自走砲及155榴砲等五十門重砲，進行震撼力十足的齊發反舟波演練，短短廿分鐘內共射擊一百五十發各式砲彈。

漢光卅七號演習昨進入第四天，第三作戰區在新北八里地區進行灘岸守備及反突擊等課目，參演的CM11戰車模擬反擊來犯敵軍。 （記者羅沛德攝）

漢光卅七號演習昨進入第四天，花防部戰車營M60A3TTS戰車，針對七星潭沿岸登陸敵軍，實施反擊作戰。（記者游太郎攝）

漢光卅七號演習昨進入第四天，第四作戰區八軍團化學兵群出動M56土狼式渦輪發煙車，施放煙霧掩蔽我軍反擊行動。（記者王捷攝）

漢光卅七號演習昨進入第四天，第二作戰區鎮東部隊CM21裝甲車反擊搶灘敵軍。（記者陳賢義攝）

漢光卅七號演習昨進入第四天，第五作戰區於台中清水番仔寮陣地及濱海公園舉行Ｍ110A2自走砲實彈射擊，火力全開，場面震撼！（記者廖耀東攝）

漢光卅七號演習昨進入第四天，第三作戰區下午在新北八里地區進行灘岸守備及反突擊等課目，參演的CM11戰車模擬反擊來犯敵軍。 （記者羅沛德攝）

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