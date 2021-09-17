為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立陶宛挺台抗中 布林肯：堅定支持

    美國國務卿布林肯（右）十五日與立陶宛外長藍斯柏吉斯（左）會晤。布林肯談到面對中國脅迫，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。（路透）

    美國國務卿布林肯（右）十五日與立陶宛外長藍斯柏吉斯（左）會晤。布林肯談到面對中國脅迫，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。（路透）

    2021/09/17 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿布林肯十五日與立陶宛外長藍斯柏吉斯會晤。布林肯談到面對中國脅迫，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。外交部昨天表示，政府將採取一系列作為，協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，並以積極且實質的行動拓展台立夥伴關係，共同捍衛民主自由制度。

    布林肯會晤立陶宛外長

    台灣和立陶宛將互設代表處引發中國不滿報復。藍斯柏吉斯訪問美國，十五日和布林肯會面。雙方就區域安全挑戰、中國脅迫、經濟合作等共同關切議題深入交換意見，布林肯並重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持；雙方也同意在共享的民主、自由、人權及法治等核心價值基礎上，持續加強政治、經貿及安全等領域合作交流，包括建立具韌性的供應鏈。

    外交部長吳釗燮昨推文說，藍斯柏吉斯與台灣合作所展現的智慧及勇氣讓他深受啟發。台灣將在貿易、投資及供應鏈等領域採取具體行動，深化與立陶宛的合作。外交部也發布新聞稿，誠摯感謝美國再次強力聲援立陶宛，支持立陶宛與台灣發展關係。

    我將派團赴歐考察經貿

    外交部表示，在「駐立陶宛台灣代表處」正式設立前，雙方已經展開密切協調聯繫，就未來可能合作交流的議題深入交換意見。預定十月下旬前往立陶宛的中東歐三國經貿投資考察團，也將對雙方產業高度對接的雷射、半導體、金融、生技等領域鋪陳合作橋樑。政府將竭盡所能協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播