立陶宛挺台抗中 布林肯：堅定支持

美國國務卿布林肯（右）十五日與立陶宛外長藍斯柏吉斯（左）會晤。布林肯談到面對中國脅迫，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。（路透）

2021/09/17 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿布林肯十五日與立陶宛外長藍斯柏吉斯會晤。布林肯談到面對中國脅迫，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。外交部昨天表示，政府將採取一系列作為，協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，並以積極且實質的行動拓展台立夥伴關係，共同捍衛民主自由制度。

布林肯會晤立陶宛外長

台灣和立陶宛將互設代表處引發中國不滿報復。藍斯柏吉斯訪問美國，十五日和布林肯會面。雙方就區域安全挑戰、中國脅迫、經濟合作等共同關切議題深入交換意見，布林肯並重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持；雙方也同意在共享的民主、自由、人權及法治等核心價值基礎上，持續加強政治、經貿及安全等領域合作交流，包括建立具韌性的供應鏈。

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外交部長吳釗燮昨推文說，藍斯柏吉斯與台灣合作所展現的智慧及勇氣讓他深受啟發。台灣將在貿易、投資及供應鏈等領域採取具體行動，深化與立陶宛的合作。外交部也發布新聞稿，誠摯感謝美國再次強力聲援立陶宛，支持立陶宛與台灣發展關係。

我將派團赴歐考察經貿

外交部表示，在「駐立陶宛台灣代表處」正式設立前，雙方已經展開密切協調聯繫，就未來可能合作交流的議題深入交換意見。預定十月下旬前往立陶宛的中東歐三國經貿投資考察團，也將對雙方產業高度對接的雷射、半導體、金融、生技等領域鋪陳合作橋樑。政府將竭盡所能協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。

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