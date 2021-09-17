新聞線上》國民黨選誰當主席有何差別

2021/09/17 05:30

記者莊榮宏

「如果也走『親美反共』路線，那我們和民進黨有什麼差別？」每次聽到中國國民黨的人這樣說，就覺得這個黨中毒很深，此毒不拔，永難執政。

這句話本末倒置，舉個例子就可看出荒謬。

「如果也生產一樣的晶圓，那我們和台積電有什麼差別？」倘若有人這樣說，一定會被懷疑是不是頭殼壞去了。

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因為任何一家公司能生產和台積電相同的晶圓，那根本是賺錢的保證，哪會不以為然，還自我質疑「那我們和台積電有什麼差別？」

笨蛋！就是沒有差別才好。

「親美反共」已是台灣主流民意，其價值有如「政界的晶圓」，綠營就是憑藉這件寶貝才得以執政，國民黨也是因為失去這個寶貝而一年不如一年。

在李登輝擔任國民黨主席的年代，「親美反共」原本握在國民黨的手，「阿共仔卡大，嘛無阮老爸大」就是阿輝伯的經典名言，後來國民黨內鬥，把李登輝趕出去，這件寶貝才跟著離開國民黨。

馬英九雖然靠「不統不獨不武」的話術洗腦，但不統是假、漸統是真、不武則是弱化國防，久了就露出馬腳，馬勉強撐完第二任，國民黨就此一蹶不振，還越走越偏激，最近兩次大選都以明顯差距敗北，關鍵就在於「親美反共」被民進黨「歸碗捧去」。

老實說，國民黨根本不打算執政，否則怎會甘心把「親美反共」讓民進黨獨享？還警告自己「不要拿那件寶貝」，理由是「否則我們和民進黨有什麼差別」，這才讓民進黨暗爽到今天，天下就有這麼蠢的政黨！

國際吹起抗中集結號，本應積極外訪，串聯盟友的習近平卻已六百天沒出國，這很不尋常，與其說習害怕染疫，不如說他更恐懼發生政變，屆時他若人在國外，恐將有家歸不得，而只能追隨達賴，組織流亡政府了。

習近平內憂外患，中共也不可依賴，加上親中舔共在台灣沒有市場，國民黨唯一的道路是把「親美反共」的寶貝撿回家擦亮，則民進黨領先優勢，保證馬上消失，倘若不如此，那麼選誰當黨主席也沒什麼差別了。

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