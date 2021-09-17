傳黨內民調第3 江：這是操作與操弄

2021/09/17 05:30

〔記者施曉光、彭健禮、洪臣宏／綜合報導〕請假參選中的國民黨主席江啟臣昨出席國民黨立法院實務研討會，被問到傳聞有黨內民調顯示另一位黨主席候選人張亞中支持度第一，他排第三，江啟臣予以駁斥，強調這是操作與操弄，在投票只剩下幾天前揭露這種不完整民調，還刻意說是黨內民調，在選務中立的要求下，國民黨不會做這種民調。

對於黨內有人質疑張亞中遭移送考紀會案，幕後黑手是選監委員會召集人曾永權，江啟臣則說，沒有任何一個候選人應該被送考紀會，選監委員會也不應該處理考紀事項，外界的捕風捉影，大可不必，如果真的覺得有誰違反選務中立，就應由候選人團隊向選監委員會提出檢舉，如果沒有證據，就不要放話、影射，若任何陣營對曾永權有意見，可以公開出來講。

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江啟臣說，對於一系列選戰操作手法，企圖造成棄保或者退選印象的營造，他深表遺憾，期望此類惡意選戰手法知所收斂，勿破壞黨內同志珍貴情誼。

眷村拉票 朱︰重返執政 調整月退俸

國民黨主席候選人朱立倫昨南下高雄，前進左營眷村的藍營大票倉拉票，他說民進黨執政後欺負軍公教，沒有尊嚴地減少軍公教的月退俸，只有一條路就是讓國民黨重返執政，恢復軍公教尊嚴並重新調整月退俸。

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