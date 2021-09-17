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    竹竹併支持度56％ 林智堅︰郎有情、妹有意 請大家成全

    新竹市長林智堅。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅。（記者洪美秀攝）

    2021/09/17 05:30

    〔記者洪美秀、彭健禮／綜合報導〕針對大新竹合併的最新民調結果，新竹市長林智堅昨受訪指出，從民調看出新竹縣民和新竹市民對升格為直轄市很關心，了解此議題的知悉度高達七十四％，合併支持度高達五十六％，既然「郎有情、妹有意」，「請大家祝福我們、全力促成竹竹合併升格直轄市！」

    林也提到，將苗栗納進來的民調支持度不高，他倡議「竹竹升格」後，民眾對於苗栗併進來有不同看法，對此他表示尊重。

    參選連任的國民黨主席江啟臣昨拜會國民黨苗栗縣議會黨團與苗栗市民代表。他認為，先將竹縣、市合併，不管苗栗縣，是非常看不起苗栗縣，而且這將整個竹竹苗區域的發展，放在哪個位置？他相信民眾不會支持，特別對苗栗縣民而言，更是不公平。

    江啟臣︰應納入苗栗縣

    江啟臣表示，竹竹苗合併或升格，涉及新竹縣、市與苗栗縣民權益及區域均衡發展，應該要有詳細評估，也要納入地方民眾的意見，但目前沒看到政府相關報告，只看到民進黨為了自己政治人物的出路，草率做出因人設事的安排。

    對於國民黨攻擊他是因人設事，林智堅說，他請藍營回頭檢視時間點，是新竹縣長楊文科提出升格後，他才附議的，這樣的倡議並非選舉考量，現階段希望大家能祝福「竹竹合併」，全力推動合併升格。

    至於竹竹合併為何不考慮苗栗？林指出，自己的倡議自始至終都沒觸及苗栗，關鍵是他對苗栗不熟悉，而新竹縣、市是共同生活圈；其次，他是順從期盼縣市合併升格的民意，但不知苗栗縣民想法，也不會特別去提苗栗。

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