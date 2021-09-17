立院今開議 「3﹢11決策」大攻防

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌將針對引發風波的「三加十一」決策做專案報告。圖為國籍航空機組員入住防疫旅館隔離 。（資料照）

2021/09/17 05:30

蘇揆將上台報告

〔記者簡惠茹、陳昀、李欣芳／台北報導〕立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌專案報告國籍航空機組員隔離「三加十一」決策過程並備質詢，蘇揆能否順利上台成為攻防焦點。民進黨團總召柯建銘呼籲，開議後大家就在議場上好好論證，呼籲在野黨理性面對，執政團隊就等著接招。

行政院送交立法院書面報告，提及加強版「三加十一」決策的完整時間軸，決策四大考量，因為當時國內疫情平穩、航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實、對航空公司管理的監督課責規範均已成熟，指揮官決定調整為加強版「三加十一」管理模式。

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報告指出，去年三月下旬一開始是規定機組員「十四天」居家檢疫、不得外出，但實施不久，即面臨航空公司人力無法調度運作的困境，於是三月底改為基礎版「三加十一」，即返台應進行三天居家檢疫及十一天自主健康管理，「基礎版三加十一」是原本即存在的機組員管理機制，從去年三月底至十二月底，實施九個月。

知情官員昨表示，去年十二月底前就是「三加十一」，後來因出現機組員染疫，調整為「七加七」、「五加九」，今年四月又回到「三加十一」，但比起之前更嚴格，「三加十一」只是防疫制度的調整，並非當時疫情爆發的破口。

國民黨團︰嚴陣以待 民進黨團︰等著接招

民進黨團書記長蔡適應說，國民黨團雖提出希望蘇揆道歉才能上台施政報告，但最後朝野協商同意，行政院提出三個專案報告和施政報告，沒有其他附加條款，希望在野黨可以按照朝野協商結論。

國民黨團總召費鴻泰則批評，三個月前就要求提出「三加十一」報告，行政院根本沒有成立調查小組，難道八百多人的冤魂可以不給交代？被問到是否杯葛，費說，今天會嚴陣以待，上午將召開黨團大會決定如何作戰，但一定會讓蘇揆知道國民黨團的訴求。

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