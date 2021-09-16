大新竹若合併》民進黨估 議員由70銳減為44席

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格構想，引發熱議，黨內已對大新竹合併之相關法規調整進行研析。（資料照）

2021/09/16 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格構想，引發熱議。總統蔡英文對該議題表示「須審慎嚴謹討論」，黨內也仍在觀望，但據了解，民進黨內已對大新竹合併之相關法規調整進行研析，並評估，若大新竹合併，議員席次將由目前的新竹縣市共七十席，銳減為四十四席。

林智堅拋出「大新竹合併升格」，上週北上向總統蔡英文報告後，本週也當面向行政院長蘇貞昌報告這項構想。

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蔡英文在上週民進黨中常會上，請林智堅向中常委說明「大新竹合併計畫」，據了解，民進黨秘書長林錫耀昨也特別在中常會上引述一份由綠黨發布的「大新竹合併升格」民調。林智堅會中表示，從民調結果來看，新竹縣市民對合併升格高度期待，希望黨內更強力支持，蔡英文則未再發表看法。

民進黨內已對大新竹合併之相關法規調整進行研析。在法規方面，新竹縣市人口合計約一○二萬餘人，尚未達到「地方制度法」第四條中直轄市須達一二五萬人之門檻，因此立法院須修正「地制法」，將門檻下修至一百萬人。

基本盤對民進黨不利

至於大新竹合併升格直轄市後的地方議員席次變化，黨內也依「地方立法機關組織準則」進行估算，推估在合併後，市議員席次將從目前的新竹縣、市共七十席（新竹市卅四席、新竹縣卅六席），銳減為四十四席（四十一席區域、三席原民）。

藍營想把苗栗拉進來

黨內人士表示，整個新竹的基本盤對民進黨仍不利，新竹縣國民黨廿二席、民進黨兩席，新竹市國民黨十八席、民進黨六席，國民黨議員在七十席縣、市議員中佔四十席，民進黨僅八席。大新竹合併後的議員席次銳減，對各政黨都有影響，但對藍營及地方派系反彈會更大，難怪新竹縣長楊文科會從第一時間支持合併升格，改口要把苗栗縣拉入合併。

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