同聲撇清》 朱：再笨也不會做這事 江籲黨內勿互打

國民黨主席選舉候選人張亞中被移送考紀會一事，朱立倫（右，記者塗建榮攝）喊冤，再笨也不會做這種事！江啟臣（左，記者張嘉明攝）則表示，選務是中立的，組發會提案是本於權責，決定權在選監委員會議。

2021/09/16 05:30

〔記者陳鈺馥、施曉光、郭安家／台北報導〕國民黨主席選舉風波不斷，針對候選人張亞中被國民黨選監會移送考紀會調查一事，另兩位候選人朱立倫、江啟臣都喊冤澄清。對於被質疑是幕後黑手，朱立倫昨鄭重否認，強調現在有很多種陰謀論，他再笨也不會做這種事！由於本案是組發會發動，外界也將矛頭指向黨中央，爭取連任的江啟臣則強調，選務是中立的，組發會提案是本於權責，決定權在選監委員會議。

朱立倫昨接受廣播訪問時表示，他不知道為何發生這些事情，讓大家看了笑話，相信不會真的移送，盼紛擾趕快平息。對於被質疑是幕後黑手，朱說，他不知道組發會為何提張亞中案上去，不知組發會將該案和三張支票案送交選監小組，他當時人在外跑行程，並不知道這件事。

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朱立倫強調，反正傷害困擾都已經造成，以後會調查清楚，讓大家知道真相，現在有很多種陰謀論，他再笨也不會做這種事。

朱立倫也呼籲，國民黨其實是「正藍」，大家都是孫中山的信徒，跟著經國先生的腳步，希望深藍朋友可以靜下心來想清楚，誰可以讓國民黨更團結爭取社會認同，國民黨必須爭取更多人支持。

外界也質疑本案是黨中央組發會發動，請假參選中的國民黨主席江啟臣昨受訪強調，組發會此舉也是本於權責，根據整個選舉規定及公約提案，決定權是在選監委員會議，選監委員會召集人是前國民黨副主席曾永權，決定是否開會，以及要如何處理。

至於競爭對手朱立倫批評推事情，江啟臣回應，他沒有什麼好推諉卸責的，雖然是現任主席，但已請假參選，請假中發生的爭議讓他不安，大家應該發揮智慧，化解爭議，大家最不願意看到黨內互打，讓民進黨見縫插針。

江說，他反對將張亞中送考紀會，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會，選監委員會議應該處理選務不公的事情，他希望選監委員會收回決定，讓選舉回歸理念、路線的討論與比較，避免繼續互相指責，黨員希望看到候選人在理念上的陳述，而非對於個人的攻擊批判。

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