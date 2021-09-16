張亞中移送考紀會 國民黨選監會撤回

國民黨主席選舉候選人張亞中被移送考紀會一事，朱立倫（右，記者塗建榮攝）喊冤，再笨也不會做這種事！江啟臣（左，記者張嘉明攝）則表示，選務是中立的，組發會提案是本於權責，決定權在選監委員會議。

2021/09/16 05:30

行文四位黨主席候選人務必遵守公約 並續辦分區政見會

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會十三日以黨主席候選人張亞中攻擊對手朱立倫，涉嫌違反競選公約為由，移請中央考紀會查明，並暫停舉辦分區政見說明會，引發黨內外質疑後，昨天召開會議決定撤銷原決議，並行文四位黨主席候選人務必遵守公約等規定，不能相互攻訐，且恢復辦理分區政見說明會，「高屏場」說明會將於十八日登場。

請繼續往下閱讀...

考紀會嘆「何處惹塵埃」

國民黨考紀會臉書則貼文表示「本來無一物，何處惹塵埃」，字裡行間似乎滿是莫名無奈。

與會者指出，國民黨主席候選人江啟臣指定的選監委員陳明義昨提案要求撤銷將張亞中移送考紀會的不當決議，會中無異議通過。

選監委員張雅屏也表達十三日臨時會議無效，要求選監委員會公開道歉，否則應解散另行重組。但據了解，其他與會者自認沒做錯事情，封殺了張的訴求。

國民黨組發會主委李哲華解釋，由於日前的電視政見會及上週中常會的候選人政見說明，都出現張亞中攻訐對手的情形，很多黨員要求調查，他才會在十三日的中央工作會議上建議中央選監委員會開會處理，他向選監委員會召集人曾永權報告後，曾決定十三日下午召開臨時會議。

李哲華指出，他在選監會議提議交考紀會「查處」張亞中，由於選監委員都是「好人」，最後改為交考紀會「查明」。

張亞中：傷害黨至深且鉅

針對中央選監委員會決議三天後又撤銷，當事人張亞中昨聲明，「朱立倫錯愕，江啟臣詫異，張亞中不意外！」張並表示，這次的風波對國民黨形象傷害至深且鉅，已讓各界強烈質疑這次黨主席選舉選務部門的中立性，國民黨應有對外釋疑的具體做法，包括調整已有明確不中立證據的選務人事。

候選人朱立倫辦公室則聲明，整個過程對於黨的社會形象傷害太大，除了結果，很多人都想知道，真相到底是什麼？只有公開透明，才能還給在過程中受傷的人公道，還給朱立倫清白，恢復公眾對國民黨的信心。

此外，國民黨八日中常會邀請四位黨主席候選人進行政見說明，朱立倫過程中提前離席，引發爭議，當天主持會議的中常委蔣根煌昨向中常會說明，朱立倫在七日晚上九點確實有先向他說明隔日需要離席，但因他當天身體微恙，會後急於離開，未能向在場常委說明，因此向所有中常委們表達歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法