焦點評論》遮掩家醜 丟了民主素養

2021/09/15 05:30

記者施曉光／特稿

投票倒數不到兩週，國民黨選監會前天冷不防以「違反黨主席選舉候選人競選公約及端正選風要點」為由，決議將張亞中移送考紀會「查明」，並暫緩辦理分區政見說明會，在黨內掀波。朱立倫、江啟臣雖不表贊同，卻又趁機影射對方，徒留外界誰是藏鏡人的臆測，鷸蚌相爭，朱、江各自內傷，反倒讓張亞中博得同情。

朱、江二人在前天深夜隔空高來高去，朱先聲明「敬請江啟臣主席及黨中央收回成命，不要將張亞中同志移送考紀會」，形塑此事背後與江陣營有關。半小時後，江緊急發表公開信，強調目前黨務「非我職權」，選務部分「無權過問」，自己推派的選監委員陳明義沒有出席，反倒是朱推派的選監委員姚江臨有出席並同意。

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朱陣營昨再暗示江啟臣「推事情」，強調九名選監委員，有五位是黨中央指派的代表，提案的還是組發會，江可說不知情？江陣營則再強調四位候選人推派的選監委員只有姚江臨一人出席並支持決議。朱營懷疑江中央設局，江營則影射朱是幕後黑手；不過，黨內還有人做第三種解讀，認為比較像是「江中央」有人衝過頭，然後甩鍋給朱，但不論如何，朱、江過招已經殺到刀刀見骨。

某位選監委員昨透露，當天會議目的是在停辦政見說明會，避免黨內繼續互打，而非如外界解讀要將張亞中移送考紀會「調查」，撤銷其候選人資格。若真如此，國民黨可以為了避免選舉攻防而停辦政見說明會，拉起黑布，遮掩家醜，就把黨主席選舉作業細則規定棄如敝屣，既閹割候選人發表政見的權利與義務，也剝奪黨員了解真相的權益，足證背後主事者的昏庸及欠缺民主素養。

張亞中在日前電視政見發表會交叉詰問時，以維基解密內容要求朱立倫說明為何自己被指為「美國線民」，符合候選人在辯論會中相互質問的態樣，如果這算攻訐，朱過去公開暗批江啟臣沒有領導能力，江批評張空有理論，難道就不算攻訐？若要公平，選監會應一併將朱、江兩人移請考紀會「查明」，否則只是證明選監會只挑軟柿子、搞雙標。

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