張亞中轟對手︰民進黨的AB貨而已

2021/09/15 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選監會前天召開臨時會議，決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明並暫緩辦理分區政見說明會。張亞中昨日火力全開痛批黨中央，強調自己才是民進黨最大政治對手，其他黨主席候選人都是「風派」，只會跟著民進黨學習，「民進黨是原品，他們就是Ａ貨，或更差的Ｂ貨、仿冒品」。

自己因民調走高 就被送考紀會

張亞中指出，「仿冒品終究上不了檯面嘛！人家為什麼追隨你嘛！人家當然相信真貨，你做仿冒品，就證明人家的設計是好的，你就放棄自己的設計能力！」

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對於國民黨選監會將其移送考紀會處理一事，張亞中在記者會強調，「這還是我一生奉獻、鍾愛、值得尊敬的中國國民黨嗎？」自己因為民調走高，就要被送考紀會，甚而可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴！張除質疑考紀會的程序及結果，也要求黨中央必須有人負起政治責任。

朱要選監會撤回 是介入黨務

張亞中並將矛頭對準朱立倫，質疑朱打電話給代理主席、中常委蔣根煌 ，希望撤回選監會臨時會的決議，這個過程可以嗎？朱以何立場打給代理主席，介入黨務程序，沒有違反選務中立嗎？在二十五日投票前，原本有四場分區政見說明會，現在卻被暫停。剝奪參選人發表政見的機會，對嗎？對黨員尊重嗎？

張說，自己只是針對台灣版維基解密指朱是「美國線民」要求朱立倫解釋，是可受公評的事。他還質疑朱，前國民黨主席連戰二○○五年與中共總書記胡錦濤見面後，在北京大學演講，背板稱呼連是中國國民黨主席；但二○一五年朱於「國共論壇」後，在上海復旦大學的「與青年同學有約」背板上只有朱，沒有「中國國民黨主席」，「朱當時為何不使用？」

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