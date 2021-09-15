軍方將花330億 整建基地、增購飛彈
2021/09/15 05:30
〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅七號」實兵演習前天正式登場，空軍預計今日實施佳冬戰備道軍機起降演練，驗證我制空及備援整補能量。為因應中國解放軍導彈威脅，國軍近年已編列三百卅億餘元預算，整建空軍基地、跑滑道，並對美軍購，確保既有「愛國者三型」防空飛彈妥善率。
國防部預算書顯示，國軍考量F-16V block 70戰機、勇鷹高教機接裝在即，同時衡量空軍既有設施防護力有待提升，因此編列跑滑道戰備工程、清泉崗基地機堡整建工程，以及台東、岡山基地整建工程，總金額約一八四億餘元。
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除了硬體，空軍亦持續強化反飛彈能量。國防部明年度預算書揭示，空軍自去年至二○三一年，共編列一五三億餘元預算，陸續更換既有三八四枚愛國者三型飛彈組件，並重新鑑測性能。國軍去年也決定運用兩百億餘元軍購結餘款，傳將增購三百枚愛三飛彈。
國軍亦持續籌獲國產「天弓三型」防空飛彈。原已編列七四八億餘元預算執行此採購案，明年至二○二四年尚有二五三億餘元尚未執行，但國防部明年度預算書已未見此筆預算。據了解，此案可望納入總額達兩千四百億元的特別預算之中，此案特別條例最快提報明天行政院院會通過。