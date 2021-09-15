軍方將花330億 整建基地、增購飛彈

國軍「漢光37號」今年重頭戲佳冬戰備跑道戰機起降操演今清晨登場，軍方昨出動掃街車並派出大批官兵排成一排清理路面上的小碎石與樹枝。（記者張忠義攝）

2021/09/15 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅七號」實兵演習前天正式登場，空軍預計今日實施佳冬戰備道軍機起降演練，驗證我制空及備援整補能量。為因應中國解放軍導彈威脅，國軍近年已編列三百卅億餘元預算，整建空軍基地、跑滑道，並對美軍購，確保既有「愛國者三型」防空飛彈妥善率。

國防部預算書顯示，國軍考量F-16V block 70戰機、勇鷹高教機接裝在即，同時衡量空軍既有設施防護力有待提升，因此編列跑滑道戰備工程、清泉崗基地機堡整建工程，以及台東、岡山基地整建工程，總金額約一八四億餘元。

請繼續往下閱讀...

除了硬體，空軍亦持續強化反飛彈能量。國防部明年度預算書揭示，空軍自去年至二○三一年，共編列一五三億餘元預算，陸續更換既有三八四枚愛國者三型飛彈組件，並重新鑑測性能。國軍去年也決定運用兩百億餘元軍購結餘款，傳將增購三百枚愛三飛彈。

國軍亦持續籌獲國產「天弓三型」防空飛彈。原已編列七四八億餘元預算執行此採購案，明年至二○二四年尚有二五三億餘元尚未執行，但國防部明年度預算書已未見此筆預算。據了解，此案可望納入總額達兩千四百億元的特別預算之中，此案特別條例最快提報明天行政院院會通過。

國軍戰力保存、聯合防空相關預算

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法