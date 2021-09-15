反擊中國 美國安顧問聲援立陶宛
〔政治中心／綜合報導〕立陶宛將和台灣互相設處，被中國施壓報復，美國白宮國安顧問蘇利文十三日致電立陶宛總理席莫尼特，重申美方強力支持。立陶宛外長藍斯柏吉斯也在十三日啟程前往美國訪問，將會晤美國國務卿布林肯，就立美合作事務、強化雙邊經濟連結、國際與區域安全挑戰、跨大西洋聯盟的重要性及對中關係等進行討論。
台灣七月下旬宣布將以「台灣」為名，在立陶宛成立代表處，引發中國不滿，透過召回大使、經濟制裁等多方施壓，報復立陶宛。多國議員近日力挺立國，美國政府也頻繁聲援立國，層級持續提升。
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美國副國務卿雪蔓、國務卿布林肯八月前後致電藍斯柏吉斯，表達力挺面臨中國脅迫的立陶宛後，白宮國安會發言人霍恩十三日發表聲明表示，蘇利文與席莫尼特通話，重申美方對立國的「強力支持」。
霍恩指出，蘇利文向席莫尼特表示，美方感謝立陶宛在支持民主與人權上採取「謹守原則」的外交政策。雙方並重申美國和立陶宛關係強韌，談論深化兩國經濟、外交與防衛合作所進行的努力。
藍斯柏吉斯十三日啟程前往美國訪問，將和布林肯會面。立陶宛外交部表示，藍斯柏吉斯和布林肯將就兩國合作事務、強化雙邊經濟連結、國際與區域安全挑戰、跨大西洋聯盟的重要性，以及對中關係等進行討論。
台立友好！ 蕭美琴接待立國訪團
台立持續友好互動。駐美代表蕭美琴近日在華府接待立陶宛國會訪團。蕭美琴表示，很榮幸能在駐美代表處的「雙橡園」接待立陶宛友人，雙橡園也特別準備台式夜市牛排、珍珠奶茶和剉冰等台灣特色美食。蕭說，她在席間特別感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，並分享兩國在歷史上面對強權霸凌打壓、爭取自由的經驗。
立陶宛經濟與創新部長雅莫內特昨推文表示，非常期待十月將造訪立陶宛的台灣經貿投資考察團，預計將有半導體、ICT、金融、旅遊、電動車、金融科技、生技、食品、智慧城市和資安等超過四十個企業代表參團。