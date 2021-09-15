反擊中國 美國安顧問聲援立陶宛

駐美代表蕭美琴在雙橡園接待立陶宛國會外交委員會主席帕維利奧尼斯一行人。（取自蕭美琴臉書）

2021/09/15 05:30

〔政治中心／綜合報導〕立陶宛將和台灣互相設處，被中國施壓報復，美國白宮國安顧問蘇利文十三日致電立陶宛總理席莫尼特，重申美方強力支持。立陶宛外長藍斯柏吉斯也在十三日啟程前往美國訪問，將會晤美國國務卿布林肯，就立美合作事務、強化雙邊經濟連結、國際與區域安全挑戰、跨大西洋聯盟的重要性及對中關係等進行討論。

台灣七月下旬宣布將以「台灣」為名，在立陶宛成立代表處，引發中國不滿，透過召回大使、經濟制裁等多方施壓，報復立陶宛。多國議員近日力挺立國，美國政府也頻繁聲援立國，層級持續提升。

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美國副國務卿雪蔓、國務卿布林肯八月前後致電藍斯柏吉斯，表達力挺面臨中國脅迫的立陶宛後，白宮國安會發言人霍恩十三日發表聲明表示，蘇利文與席莫尼特通話，重申美方對立國的「強力支持」。

霍恩指出，蘇利文向席莫尼特表示，美方感謝立陶宛在支持民主與人權上採取「謹守原則」的外交政策。雙方並重申美國和立陶宛關係強韌，談論深化兩國經濟、外交與防衛合作所進行的努力。

藍斯柏吉斯十三日啟程前往美國訪問，將和布林肯會面。立陶宛外交部表示，藍斯柏吉斯和布林肯將就兩國合作事務、強化雙邊經濟連結、國際與區域安全挑戰、跨大西洋聯盟的重要性，以及對中關係等進行討論。

台立友好！ 蕭美琴接待立國訪團

台立持續友好互動。駐美代表蕭美琴近日在華府接待立陶宛國會訪團。蕭美琴表示，很榮幸能在駐美代表處的「雙橡園」接待立陶宛友人，雙橡園也特別準備台式夜市牛排、珍珠奶茶和剉冰等台灣特色美食。蕭說，她在席間特別感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，並分享兩國在歷史上面對強權霸凌打壓、爭取自由的經驗。

立陶宛經濟與創新部長雅莫內特昨推文表示，非常期待十月將造訪立陶宛的台灣經貿投資考察團，預計將有半導體、ICT、金融、旅遊、電動車、金融科技、生技、食品、智慧城市和資安等超過四十個企業代表參團。

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