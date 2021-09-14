國民黨主席選舉大亂鬥 選監會移送張亞中 朱、江陣營不認同

2021/09/14 05:30

〔記者林良昇、賴筱桐、陳彥廷／綜合報導〕距離國民黨主席選舉投票日不到兩週，各陣營之間砲火不斷。尋求連任的黨主席江啟臣核心幕僚鄭照新辭黨職，威逼候選人朱立倫的中常會離席事件；另位聲勢竄起的候選人張亞中與前主席洪秀柱槓上，國民黨選監委員會更以言論攻擊朱立倫為由，將張亞中送考紀會，上演大亂鬥。

追打朱離席事件 江陣營鄭照新辭黨職

擔任江啟臣競選總發言人、被視為江核心幕僚的鄭照新昨請辭文傳會副主委黨職，劍指朱立倫中常會中途離席事件。鄭質疑，會議主席蔣根煌的聲明是由應迴避之陣營（朱陣營）代為發布，且聲明內容與當日狀況有出入，中常會會議過程若比小學班會還兒戲，將使黨形象重傷。

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被質疑替朱發聲明 蔣根煌怒罵亂來

對此，新北市議會議長蔣根煌怒嗆鄭照新「亂來」，沒向他求證就亂說話。蔣強調，聲明確實是他本人親自發給參與中常會的所有人，至於其他人要如何轉發，他無法干涉也不清楚。

一位挺朱派前黨務主管也抨擊鄭，在江宣布連任開始，「核心幕僚不是本來就應該迴避了嗎？」選戰後期才辭缺乏正當性，還將黨務要職當成選舉策略操作。

另外，張亞中在中常會掀起的五百萬美元支票疑雲，昨天更大範圍延燒，黨中央證實是行管會主委邱大展提供張三張五百萬美元本票的「樣張」，並非張所說的支票。

洪秀柱批支票事件說謊 張反擊莫須有

無端被牽連的洪秀柱更不滿，指張的說法引起很多質疑，也對她造成傷害，讓她感到很憤怒，認為張在說謊。

張亞中則說，最近有莫須有的言論，對他展開攻擊，讓他有種「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」之感。

對張亞中的爭議言行，國民黨主席選舉選監委員會昨召開臨時會議，認為張近日攻擊朱立倫的言論，涉嫌違反競選公約，移請考紀會查明。

朱立倫辦公室對此表示，對會議結果深感錯愕，朱已去電蔣根煌，希望黨內選舉以和為貴，有關他的「人身攻擊案」，敬請黨中央收回成命，不要將張移送考紀會。江啟臣也說，張亞中的言行可受社會公評，但選監委員會的決議，無助解決紛擾，甚至可能引發爭議，希望選監委員重新考量。

江啟臣昨到屏東參訪，也對張亞中民調衝上第二、恐出現「棄江保朱」說法表達不齒，直批只有沒自信的人才會操作「棄保」。

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