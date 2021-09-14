竹縣市若合併 是否繼續參選？ 林智堅鬆口︰既提出合併 就該留下來

2021/09/14 05:30

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕新竹市長林智堅昨天接受電台訪問時，對於新竹縣、市成功合併後是否參選？他表示，如果他是為了個人下一步，他就不應該提，因為市長做滿後，他的未來海闊天空，但他覺得這件事如果不提會有遺憾，既然提了，「就應該留下來」。

對於民進黨立院黨團總召柯建銘提到他和新竹縣長楊文科都可以選，林智堅強調，柯總召會如此說，就是駁斥因人設事的說法，國、民兩黨要派誰都可以，不應侷限某些人。

請繼續往下閱讀...

至於竹竹苗合併的議題，林智堅認為，這應該問苗栗縣民的看法，但竹竹合併已是縣、市民眾的共識。

林智堅說，提出大新竹合併的倡議，事前沒有告訴任何人，在自由時報的專訪見報後，他便與柯建銘聯繫，後來見了總統蔡英文和黨秘書長林錫耀等人，目前竹竹合併最大的阻力仍是國民黨，修法及行政作業也需要時間進行。

對於民進黨內的聲音，林智堅表示，他在第一時間打給嘉義縣前縣長陳明文，表達這是地方的共識，而嘉義縣及嘉義市第一時間並沒有想要合併。

對於國民黨質疑他倡議新竹縣市合併是為自己量身打造，林智堅指出，國民黨的抹黑、攻擊，他可以預料，因為「我們正挑戰他們最在意的地方派系利益、樁腳文化」。

林智堅也說，一開始楊文科大力支持，他認為楊是受到黨的壓力突然大轉彎，希望楊能挺住壓力，共同推動竹竹合併。林智堅並向楊喊話說︰「說好修法合併升格為直轄市讓新竹成為第七都是你的建議，現在為何轉彎呢？」

被指支持立場變卦 楊文科︰合併議題需要討論

楊文科回應表示，他自始至終的態度都是一樣，也就是支持合併升格為第七都，至於是竹竹合併，還是竹竹苗合併？應該共同討論決定，沒有任何轉彎，更沒有國民黨高層施壓的問題。

楊文科指出，這個議題要討論、溝通，絕對不要躁進，畢竟不是一個人講了就算，或由上而下就直接合併，一定要從長計議，形成共識再做決定；竹竹苗一起溝通看怎麼做對大家都好，以鄉親利益為利益，以民意為依歸，如果只是為了選舉而做就不太恰當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法