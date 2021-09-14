跨國議會聯盟籲國際︰挺台灣、立陶宛 事不宜遲

跨國議會聯盟12日發布影片，來自12國15位國會議員齊聲呼籲國際支持立陶宛、支持台灣。（翻攝自推特）

2021/09/14 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕對華政策跨國議會聯盟（IPAC）十二日發布影片聲明，由來自歐洲、日本、澳洲等多國議員聯合錄製，齊聲呼籲全球民主國家共抗北京霸凌，「事不宜遲，支持立陶宛、支持台灣！」外交部感謝IPAC並讚「自由世界的聲音響亮而清晰！」

15位各國議員 接力錄影發聲

IPAC發布新聞稿與影片，呼籲全球民主國家聲援立陶宛和台灣，終結北京霸凌。影片由十五位來自歐洲議會、德國、愛爾蘭、英國、丹麥、捷克、法國、澳洲、瑞典、斯洛伐克、瑞士、紐西蘭、日本和立陶宛的國會議員聯合錄製。

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IPAC表示，台灣宣布將開設駐立陶宛代表處後，中國對立陶宛實施一系列貿易制裁和威脅，這次活動是對此的回應。IPAC此前也曾敦促各國政府支持台灣參與世衛大會（WHA），並曾聯合聲援遭中國貿易制裁打擊的澳洲葡萄酒產業。

議員們在影片中接力發言指出，最近中國政府對立陶宛發起霸凌攻勢，立陶宛對共產極權主義鐵拳下的生活記憶猶新，因此對民主和人權支持無懼無畏。議員們批評北京報復立陶宛，是又一次利用經濟手腕脅迫小國俯首就範，也意在向其他民主國家發出警告，而唯一能阻擋霸凌的就是「站穩還擊」。

議員同時發聲支持台灣人民，「台灣在國際社會中扮演重要角色，任何國家都有權在適當的時機與台灣建立關係。」議員讚許立陶宛和台灣人民的勇氣，呼籲所有民主國家聯合終結北京的脅迫外交，「事不宜遲，支持立陶宛、支持台灣！」

外交部發言人歐江安昨對IPAC串聯議員為台灣及立陶宛仗義執言，表達感謝。歐江安說，面對北京脅迫，台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變，未來也將續與理念相近國家合作，鞏固全球民主陣營力量。

此外，美國國務院主管歐洲事務副助卿墨菲近日率團訪問立陶宛，十日與立陶宛外長藍斯柏吉斯會晤，聚焦雙邊經濟合作、供應鏈韌性區域、全球安全事務及與俄羅斯、白俄羅斯和中國的關係挑戰。

墨菲表示，美國很驕傲能擁有像立陶宛這樣的盟友；藍斯柏吉斯強調其價值外交政策，立陶宛做為美國的可靠夥伴，在安全事務與支持民主體制上扮演角色。

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