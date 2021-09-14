撐港抗中 香港邊青在台立案

「香港邊城青年」昨宣布已在台登記立案，將串聯其他在台港人組織、台灣民團持續對抗中共。（記者方賓照攝）

2021/09/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共禁絕香港社團組織活動，以國安惡法濫訴，成立於反送中運動期間的港人在台團體「香港邊城青年」昨宣布，已在台登記立案，未來將串聯其他在台港人組織、台灣民團持續對抗中共，「撐港抗中」是首要使命。

香港教育專業人員協會、民間人權陣線等多個香港民間組織被迫停止營運或解散，近日更傳出香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）執委遭打壓逮捕，可能在九月被迫解散，香港邊城青年昨日強力譴責脅迫解散組織。

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香港邊城青年理事長江旻諺表示，香港邊城青年已向內政部立案為人民團體，社團理監事因安全考量，邀請許多台灣NGO成員加入，但香港邊城青年的決策圈，由在台港人所組成執委代表決定。

江說，現在香港的情況非常嚴峻，支聯會成員被起訴煽動叛亂國家罪，可能面臨十年以上徒刑，已有超過一萬名香港抗爭者，陸續被各種莫須有罪名起訴、關押；接下來記者協會、大律師公會、職工盟都可能被迫解散，如今在台灣能以正式立案的港人組織身分為自由民主奮鬥，相當重要。

他強調，台灣社會應丟掉對中國的幻想，台灣政府應思考如何與香港人並肩作戰，做好長期的法規部署。

台大香港研究社創辦人陳薇安表示，邊城青年立足於台灣公民社會，可關注在台港人實際需要，在這塊自由、民主土地傳承反送中的記憶和能量，這也是台灣社會應該要做的。

香港邊城青年強調，組織將於十月一日中共國慶日舉行抗議活動，也呼籲各界抵制北京冬奧，續聲援香港。

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