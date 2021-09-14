他山之石》美重刑伺候 對間諜不輕饒

美中關係越趨緊繃，美國近年破獲多起前特工被吸收成為中國間諜的案件。（彭博）

2021/09/14 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國近年頻爆共諜案卻獲輕判，外界籲政府拿出有效作為。為保護國家利益並確保國家安全，民主國家多設有專責機構執行反情報活動，在保障人權的同時，對於危及國安的情報活動，仍祭出嚴刑峻法，傾力嚇阻他國破壞本國安全的企圖。

以各國的專責機構及法令來看，美國設有聯邦調查局，相關法令包括「間諜法」與「反情報加強法」；英國有軍情五處、「安全局法」與「調查權力規定法」；日本有公安調查廳、「破壞活動防止法」與「強化反情報機能基本方針」等，安倍政府還於二○一三年通過「特定秘密保護法」，確定間諜行為的詳細罰則，防範安保情報的洩露。民主國家也在法律中設有防範濫權的條款，以免這些機構在調查時侵害人權。

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觀諸各國對間諜案的判例，刑期少則三、四年，多則二、三十年，甚至可處以終身監禁或死刑，惟現代因人道或法律攻防等緣故，已少見死刑。美國刑期較重，例如前政府太空科學家諾澤特因試圖向以色列輸出太空及國防機密，於二○一二年被判處十三年監禁；華裔工程師麥大志為中國竊取核潛艇資訊，被判刑廿四年並全家驅逐出境。中國也吸收在美台灣人，如在美中經商的郭台生為北京從事間諜工作，於二○○八年八月被判十六年徒刑。

各國關三、四年起跳 甚至終身監禁

而在美中關係越趨緊繃的背景下，美國近年破獲多起前特工被吸收成為中國間諜的案件。二○一九年五月，美國前CIA特工凱文．馬洛里因向中國出售機密軍事情報，被判刑二十年。二○一九年十一月，出生於香港的CIA前情報員李振成，被控幫助中國摧毀美國在華間諜情報網，使大量線人遭逮捕或殺害，被判處十九年監禁。

擁有香港背景的中國間諜馬玉清是前CIA雇員，已六十七歲，他與同樣曾任職CIA的親戚涉嫌洩露機密情報給北京，去年被美國司法部破獲；馬的律師聲稱他有阿茲海默症早期症狀，目前尚未宣判。馬若被判有罪，最高可處無期徒刑。

另外如假冒脫北者的北韓間諜元正華，在韓國二○○八年被判處五年有期徒刑。或如德國情報人員萊契，因擔任美國與俄羅斯的三面間諜，於二○一六年被判處八年徒刑；加拿大海軍中尉德利勒因洩漏美加軍事訊息給俄羅斯，於二○一三年被判處廿年徒刑與罰款。案例皆顯示間諜活動從未休止。

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