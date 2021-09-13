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    首頁　>　政治

    《宜蘭》颱風夜忙跑攤 民進黨批林姿妙不顧縣民

    宜蘭縣災害應變中心一級開設，身為指揮官的縣長林姿妙（左）竟然還在跑攤。（民眾提供）

    宜蘭縣災害應變中心一級開設，身為指揮官的縣長林姿妙（左）竟然還在跑攤。（民眾提供）

    2021/09/13 05:30

    〔記者游明金、林敬倫／宜蘭報導〕璨樹颱風來襲，宜蘭縣災害應變中心前天上午一級開設，身為指揮官的縣長林姿妙當晚竟然還參加中秋聯歡晚會繼續跑攤。民進黨議會黨團召集人陳俊宇抨擊，林姿妙棄縣民安全不顧，颱風天不坐鎮應變中心，竟還有心思跑攤，讓人匪夷所思；林姿妙未回應，面對質疑僅說「謝謝」。

    應變中心：縣長全程掌握

    應變中心副指揮官、縣府秘書長林茂盛指出，應變中心成立，縣長還是會外出瞭解災害整備工作，中心若須開會，縣長會回來親自主持，他自己全程坐鎮，「我們全程掌握狀況，隨時報告給縣長」，縣長也全程掌握。

    陳俊宇表示，據他了解，前天上午11點30分提升為一級開設，林姿妙都未召集相關會議，直到昨天上午9點才主持首場應變會議，有關昨天是否停班停課，也是到前晚8點10分才宣布，是全台最後一個宣布的縣市，林姿妙到底在忙什麼？

    參加冬山1社區中秋聯歡晚會

    陳俊宇指出，有民眾發現，原來林姿妙在忙「跑攤」，前晚6點30分，林姿妙出現在冬山參加一個社區中秋聯歡晚會，和民眾打招呼並上台致詞，現場停留15至20分鐘，宜蘭縣應變中心早就一級開設，全宜蘭人晚上也都在等停班課資訊，颱風來襲，縣民莫不繃緊神經防颱備戰，林姿妙竟還有心思跑攤，置縣民安全不顧，這是多大諷刺。

    林姿妙昨主持防颱工作會報後，面對跑攤質疑僅稱「謝謝」就匆匆上車離去。林茂盛說，防颱應變會議已經開了3場，第一場是前天上午10點30分，縣長與行政院長視訊連線就開了，第二場是前晚9點半，昨天上午是第三場，並不是首場召開。

    陳俊宇批縣府「硬拗」，完全是強詞奪理，與行政院長視訊時，應變中心未提升一級開設，前晚是「跑攤」被踢爆後，林姿妙才趕回應變中心「視導」補救形象，應付了事，縣府一級主管都未被通知開會，這也算應變會議嗎？

    大興村長：縣長來宣導防疫

    林姿妙跑去冬山鄉大興村參加中秋聯歡晚會，引發風波；村長張惠珍說，有發邀請函給縣長，沒想到縣長會過來，但縣長只是來做防疫宣導與關心防颱準備，待不到10分鐘。

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