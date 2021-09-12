中國若發動台海戰爭 澳退將：目標縮減美國印太勢力

澳洲前陸軍少將、現任自由黨參議員莫蘭昨於澳媒撰文指出，在「後阿富汗」時代，中國若發動台海戰爭，目標將是削弱美國在印太地區的勢力。（法新社檔案照）

2021/09/12 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕澳洲前陸軍少將、現任自由黨參議員莫蘭昨於澳媒撰文指出，在「後阿富汗」時代，中國若發動台海戰爭，目標將是削弱美國在印太地區的勢力，發動戰事則是中國達成目標的手段。

莫蘭於「週末澳洲人報」發文分析表示，中國想要主導印太地區、甚至全世界，而中國想擴大勢力，就必須讓美國勢力萎縮；為達成此目的，中國的戰略會是選擇對自己有利的戰場，也就是台灣。況且，若中國真的發動戰爭，美國及其盟友也並非勝券在握。

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中國利用台海戰爭將美國趕出西太平洋的戰略，莫蘭認為這牽涉到兩個可能性，一是將美國海軍帶到一個中國占地利優勢的戰場，進而重創美軍，抑或是美國根本不敢跨海馳援。

莫蘭強調，若中國發動台海戰爭，美國卻未能有效干預或不願干預，美國的後果，將等同於英國在一九五六年未能重奪蘇伊士運河的控制權一樣，自此在國際上喪失主導地位。

莫蘭認同 台澳應強化合作抗中

此外，莫蘭也提到，中國現在開戰的選項之一，是突襲美國和盟國在全球的網路、太空監測和通訊等設施，讓美軍「變盲」；同時，發射載有常規彈頭甚至戰術核子彈頭的飛彈，突襲位於日本、南韓與關島等地的美軍基地，以破壞美國的海空戰力。

去年底民進黨立委王定宇接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，呼籲在面對中國可能侵犯下，台灣應強化與澳洲合作，莫蘭也認同這個看法，贊成兩國應強化彼此關係，「除了貿易之外，我們能做的還有很多」。

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