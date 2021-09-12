漢光演習 專家籲邀友邦來台觀察

軍事學者蘇紫雲昨受訪認為，國軍應抱持開放態度，邀請友盟軍方來觀察我國軍演，這也是確立「軍事信心建立措施」（MCBM）的一環。圖為去年漢光演習甲南海灘「三軍聯合反登陸作戰」實彈操演。（資料照）

2021/09/12 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕為因應共軍威脅，印太地區多個國家進行軍演，國軍「漢光卅七號」實兵操演也將登場，我國是否應邀請相關國家軍方人員來台擔任觀察員，強化彼此軍演的合作交流？軍事學者蘇紫雲昨受訪認為，國軍應抱持開放態度，邀請友盟軍方來觀察我國軍演，這也是確立「軍事信心建立措施」（MCBM）的一環。

國軍應抱持開放態度 建立軍事信心

「漢光卅七號」實兵操演原計有四大重點項目，據指出其中三個項目，包含海巡署海上兵力轉換、作戰區平戰轉換、常後一體國土防衛作戰等都因防疫因素取消，而「佳冬戰備跑道戰機緊急起降」如期舉行。

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國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，佳冬戰備道不是傳統的國道，若空軍藉此取得更多經驗和信心，未來可擴大把全台相關合宜道路開設戰備道，增加更多的備用飛行場。此外，原先擴大後備軍人參演就是美國和盟邦近年對台灣國防的建議重點事項，預期明年國防部全民防衛動員署正式成立運作後，明年度軍演可望恢復後備軍人參演。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，美軍去年來台觀摩漢光演習的顧問團提到海巡的平戰轉換制度問題，海軍與海巡在體制上有所落差，因此海巡需要進行轉換訓練。

美、日、印、澳軍演 邀台觀察機會升高

我國即將進行年度重要軍演時，印太地區國家近期也密集軍演，我國應否串聯各國軍演或是邀請各國軍方來台擔任觀察員？蘇紫雲認為，國軍應抱持開放態度，邀請友盟軍方來台觀察，這也是確立MCBM的一環，中國周邊國家對於中國海上民兵活動也有所警惕，未來海巡操演可以邀請他國海巡官員來台觀摩，因為海巡敏感度較低。

郭育仁說，美國、日本、印度、澳洲四國九月下旬將在華府舉行峰會，屆時有可能會討論台灣在多國軍演的角色，而未來這四國為主的軍演，邀請台灣擔任觀察員的機會相當高，倘若台灣也邀請這四國來台擔任演習觀察員，想必意願也會提高。

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