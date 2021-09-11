飛彈全量產特別預算 上限2400億

國造飛彈戰力

2021/09/11 05:30

特別條例下週四提報政院院會

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國武力威脅，行政院為強化國防自主戰力，決由國防部提出飛彈全量產特別預算案，包含產製具「源頭打擊」能力的飛彈，以及造艦經費。據悉，國防部已將特別預算案的法源，有關飛彈全量產的特別條例提報行政院，特別條例明定飛彈全量產的特別預算上限為二千四百億元，規劃提報下週四（十六日）的行政院院會通過，送請立法院優先審議。

較原預期二千億更多

政院知情官員昨表示，軍方已將飛彈全量產的特別條例呈報行政院審查，政院最快在下週四院會通過後送國會審議。特別條例提及將編列上限二千四百億元的特別預算，比外界原預期的二千億元額度更多。

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黨政人士指出，飛彈全量產特別條例與特別預算案，將是行政院在立法院新會期的優先法案，台灣因應中國持續加劇的軍事威脅，有提升自主國防戰力的急迫性，因此相關條例與特別預算案有必要在立院新會期優先審議通過。

黨政人士說，國防相關預算，向來朝野各黨派爭論不大，預估特別條例應可在立法院順利完成三讀程序，待立法院完成三讀，行政院才能提出飛彈全量產的特別預算案，盼儘速在立院本會期完成審議。

拚遠程飛彈提前量產

據悉，因應兩岸局勢變化，軍方希望中科院各類型精準遠程飛彈能夠提前量產，強化不對稱戰力。國軍現役射程二五○公里至六百公里內的彈種，包括增程型天弓二Ｂ、雄二Ｅ、空射型萬劍彈等，空射式雄三等飛彈則在研發中。目前正在研發射程達一千公里以上的彈種，包括雲峰飛彈、極音速飛彈、增程型雄二Ｅ、增程型弓三等飛彈。

因特別條例事涉敏感，行政院昨不願多談細節，但首度證實國防部確已將條例提報行政院審查中。國防部已將「遠程打擊」納入最新「四年期國防總檢討」的建軍要項，要藉由對美軍購及中科院自行研製，以籌獲多款長程精準彈藥。

為強化國防自主戰力，國防部已將飛彈全量產特別條例提報行政院，特別條例明定飛彈全量產特別預算上限為二千四百億元。圖為機動發射車型雄二反艦飛彈。（擷取自網路）

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