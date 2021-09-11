明年縣市長提名 林錫耀：過去都現任者優先

民進黨中央黨部祕書長林錫耀。（記者胡舜翔攝）

2021/09/11 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨全代會工作小組前天開會討論二○二二年地方首長選舉提名辦法，對於是否採取現任者優先，民進黨秘書長林錫耀昨表示，二○一四年、二○一八年過去兩次都有現任優先條款，這次固然有人提出不同的看法，不過他相信大家深入討論後，應該最後會有共識。

對於「正國會」成員主張縣市長提名應皆採初選產生，林錫耀昨受訪指出，全代會工作小組會議的小組成員就是中常委，中常委就全代會要通過的明年縣市長提名辦法，先初步交換意見，當然各自有不同看法，不過最後提出的建議草案才是最後的結論。林錫耀認為，只要充分深入的討論，最後形成共識並不難。

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當天會議中，有人以二○一九年總統初選為例，說明沒有現任優先，林錫耀說，二○一九年總統初選，那時大家以為理所當然，不會有黨內初選競爭，所以沒有訂定提名辦法，才沒有所謂現任優先，而過去縣市長選舉，因為二十幾個縣市都要提名，一定要訂出比較周全的提名條款，至於現任優不優先，當然最後由全代會公決。

最後交由全代會公決

被問到是否擔心廢除現任者優先，會讓黨內派系殺得刀刀見骨？林錫耀認為，民進黨不會這樣，即使有競爭，要贏得最後選舉的人，一定會顧慮整體團結，不必然有競爭，就一定會不團結、甚至互相攻擊，危害到整體利益。

屬於「正國會」的前交通部長林佳龍受訪也表示，現在的提名條例，就有初選提名規定，至於是否另提特別條例，黨部一定會徵詢各界的意見，他個人對提名辦法沒有特別立場。

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