助台抗中脅迫 英相強森：支持美國領導全球

中國對台灣加大施壓力道，英國首相強森六日答詢時表示，他最近也和美國總統拜登討論過，他認為此問題的唯一答案，就是英國將持續支持美國的全球領導力。（美聯社）

2021/09/09 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國對台灣加大施壓力道，英國首相強森六日答詢時表示，他最近也和美國總統拜登討論過，他認為此問題的唯一答案，就是英國將持續支持美國的全球領導力。

兩岸情勢 「最近曾和拜登討論過」

英國保守黨前黨魁鄧肯史密斯六日在英國國會質詢時提出台灣相關議題，敦促英國政府表態。

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鄧肯史密斯說，中國利用阿富汗情勢，升高對台灣的威脅、派遣軍機侵擾、更散播戰爭時美國不會幫忙的論調。鄧肯史密斯問，英國是否會無視中國威脅，展現對台灣民主自決的完全支持，且說服美國宣示。

強森回應表示：「我有注意到中國和台灣之間的問題，我最近也和美國總統拜登討論過，這也是為什麼，我們堅持以英美關係作為首要考量。台灣局勢將持續困難，唯一的解答、唯一前進的方法，就是持續支持追隨美國的全球領導力，這就是我們會做的。」

鄧肯史密斯今年三月才因關切新疆人權，遭到中國政府點名制裁報復。當時他回應直嗆，稱北京的制裁為「榮譽勳章」。

英國航空母艦「伊莉莎白女王號」首次停靠駐日美國海軍橫須賀基地，預計將停泊至九日。英國皇家海軍七日再派遣兩艘全新的近海巡邏艦「添馬艦」與「史佩艦」出發前往印太地區，開始五年以上的常態部署。外媒報導，英國此舉是反制意圖在印太地區擴大影響力的中國。

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