戰略產業重鎮 蔡樂見大新竹倡議

新竹市長林智堅（右）向黨政高層表達爭取新竹縣市合併升格。（資料照）

2021/09/09 05:30

林智堅中常會報告：合併讓竹科大展身手

〔記者楊淳卉、黃美珠、蔡彰盛／綜合報導〕新竹市長林智堅拋出新竹縣、市合併升格直轄市第七都構想，蔡英文總統昨在民進黨中常會表示，新竹縣市是國家戰略產業重鎮，樂見對地方有益的思考，但仍須考量地方民意反應，相關法制面的配套措施也都需要審慎討論，只要有助國家發展，這項議題大家持續討論，也希望對現行制度能有所處理。

民進黨召開線上中常會，蔡英文請林智堅向中常委說明新竹縣、市合併升格直轄市的構想。

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林智堅報告指出，新竹是很特別並有戰略意義的城市，但新竹目前面臨困境，解方就是縣市合併升格，讓竹科能大展身手，這對地方與國家都是好事；若未來修正「地方制度法」，希望黨內支持。

蔡：考量地方民意及法制配套

有中常委提問，林智堅選在此時拋出該議題，距離明年底縣市長選舉很近，外界會聯想是為林「量身定做」。林回應，在新竹服務需要選民決定，若合併不是只有他可以參選，也不是他一定當選，國民黨應對自己多點信心。

蔡英文聽取報告後表示，新竹縣市確實是國家戰略產業的重鎮，樂見對於地方發展有益的倡議與思考，但仍需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，這些都需要審慎嚴謹的討論。

蔡英文強調，提升地方建設量能，讓區域整體發展能夠更好，這才是市民與縣民共同的期待；只要有助於國家發展，這項議題大家就持續來討論，也希望對現行制度能夠有所處理。

竹縣府邀竹竹苗首長、民代共商

此外，新竹縣政府昨天發文邀請竹竹苗三縣市首長、議長及立委，週六（十一日）上午十點到新竹縣政府，針對新竹縣、市合併爭取升格第七都開會研商。

新竹縣長楊文科說，新竹縣、市要合併升格為第七都的方式，是地方制度法下修人數門檻，或是把竹竹苗共同生活圈的苗栗縣也拉進來一起合併，但無論是透過哪種方式，都要匯集民意，凝聚共識才有可能實現。

對此，新竹市政府民政處長李季縈表示已收到公文，考量修法是當務之急，市長近日也為此奔走拜會相關人士，但由於邀請較突然，市長週六已有既定拜會行程，將不克出席。

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