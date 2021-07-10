兩岸專業交流 邀請單位門檻提高

二○一九年「新北市水資源經濟發展協會」負責人洪慶淋涉嫌成立人頭協會，與國內旅行社勾結，協助中國官員假交流名義來台觀光。移民署入出國事務組組長林貽俊（見圖）表示，針對此案，移民署將廿三名國人、十二家協會和八家旅行社移送法辦。（資料照）

2021/07/10 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕中共常藉宗教、文化交流對台統戰，為遏阻紅色滲透，以及為防止虛設協會利用專業交流名目邀請中國人士來台，並從中謀取不法利益，內政部昨公告加嚴兩岸專業交流門檻，邀請單位須立案滿三年，以強化人流管理。

防止虛設協會

須立案滿三年

內政部昨公告修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第三十三條附表三，提高邀請中國人來台專業交流的門檻，將原規定「短期專業交流」邀請單位應立案或登記「滿一年」，提高為「滿三年」；並須提供近三年會務經主管機關備查文件，以防虛設協會居間謀不法利益。

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二○一九年曾爆出「新北市水資源經濟發展協會」負責人洪慶淋涉嫌成立人頭協會，與國內旅行社勾結，協助中國官員假交流名義來台觀光。移民署入出國事務組組長林貽俊表示，針對此案，移民署將廿三名國人、十二家協會和八家旅行社移送法辦。

林貽俊表示，移民署二○一九年共查處三十家違規單位，共二五二人次，停權期限內不能再申請來台交流，違規性質包含規避訪視、行程變更沒有報備，以及與申請事實不符合等。

根據移民署統計，二○一九年中國黨政軍人士申請來台從事專業交流部分，共有三萬一三七八人次申請，但是有三三七八不予許可，比例為十．七七％，林貽俊指出，這當中就有出現是虛設協會代為邀請，很多協會利用代為申請來台收取不法利益。

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