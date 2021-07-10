千字文道別 酈英傑：一生注定與台灣深刻連結

即將離任的美國在台協會處長酈英傑，昨以「酈英傑處長給台灣人民的道別信」為題，向台灣人民訴說自己對台灣的深厚感情。（取自美國在台協會臉書）

2021/07/10 05:30

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將離任，蔡英文總統昨在寓所接見酈英傑，感謝他任內對台美關係的努力與貢獻。蔡說，她要代表台灣人民感謝酈處長在我們面對困難時給予協助，也盼台美合作夥伴關係持續茁壯成長。

蔡接見酈英傑 感謝任內貢獻

蔡英文並致贈酈英傑來自屏東排灣族的「九鳥陶燒餐具組」，做為雙方友誼紀念，並歡迎酈隨時回來拜訪老朋友。

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酈英傑昨也以「酈英傑處長給台灣人民的道別信」的千字文，向台灣人民訴說自己對台灣的深厚感情。信中說，擔任AIT處長是他這輩子的榮幸，也讓他得以實現長期職業生涯中的抱負與理想，這一生注定與台灣有深刻連結，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我。」

酈英傑二○一八年八月就任AIT處長，這次是他第三度派任台灣，前兩次分別擔任領事官員、副處長，此次任期即將在七月中旬結束。

酈英傑在信中說，他十九歲第一次離開家鄉就是來台灣；台灣激發他對跨文化理解和共享目標、外交工作的終身熱忱，因此儘管他曾派駐大中華區域的其他地點，但台灣經歷與回憶始終常存在他的心中。酈英傑說，最終能以美國駐台最高層級外交官的身分回到台灣，是他多年職涯的高峰，顯然這一生注定與台灣有深刻連結，才會讓他一次次不斷回到台灣。

他提到，常有人問他為什麼這麼喜歡台灣？他認為主要有三大原因。首先，台灣兼具活力與穩定、進步與延承、創新與傳統，台灣民主更成熟、經濟更蓬勃，環境保護更受關注，藝術文化發展也生生不息。

其次，對美國來說，台灣正是共享利益與共享價值交集的典範。美台夥伴關係的重點在於確保科技發展能夠嘉惠，而非傷害雙方的經濟，科技突破則應被用於鞏固，而不是破壞雙方的原則。美台之間自由、多元、平等及透明等共享價值，時時激勵美台雙方努力在世界各地打造民主社會的韌性，美台也持續尋求新的方式，為解決全球問題做出貢獻；他認為此作法不僅能造福自己的人民，也是因為雙方相信，身為廿一世紀敦親睦鄰的好夥伴，就是該這麼做。

酈英傑強調，當他向AIT告別的那一天，心中將充滿肯定與成就感，因為美台夥伴關係比以往都更加深刻和強健，他也對自己能為美台關係的進展小有貢獻，而深感驕傲。

美國在台協會處長酈英傑（左）即將離任，蔡英文總統昨在寓所接見，感謝任內對台美關係貢獻。（總統府提供）

美國在台協會處長酈英傑（左）即將離任，蔡英文總統昨在寓所接見，感謝任內對台美關係貢獻。（總統府提供）

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