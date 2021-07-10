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    美國務院：美台持續強勁經貿往來

    美國國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞受訪表示，台灣是美國在亞洲的最重要夥伴之一，也是非常關鍵的經貿夥伴。（取自美國國務院官網）

    美國國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞受訪表示，台灣是美國在亞洲的最重要夥伴之一，也是非常關鍵的經貿夥伴。（取自美國國務院官網）

    2021/07/10 05:30

    曾參與TIFA復談 副助卿莫瑞：對台美關係至關重要

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在全球晶片短缺及美中之間貿易緊張關係升高之際，美國國務院官員表示，美國會持續與台灣在經濟和貿易議題上，維持「強勁、穩健和活躍的往來」。

    美國國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞七日接受「美國之音」專訪表示，台灣是美國在亞洲的最重要夥伴之一，也是非常關鍵的經貿夥伴，是美國第九大貿易夥伴；「我們需要與台灣在經濟和貿易議題上有強勁、穩健和活躍的往來，這一點對我們來說非常清楚。」

    中國智財權等問題 「我們嚴重擔憂」

    莫瑞談及上月底參與的台美TIFA線上會議，他表示，恢復「台美貿易暨投資架構協定」（ TIFA）討論，「對於展示積極的貿易議程及展現我們與台灣間友誼和關係的重要性，至關重要」；未來美國會持續與台灣在TIFA架構下的貿易談判，以及「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）下的工作層級諮商，第三個要著重的就是更廣泛的供應鏈議題，與台灣會商如何解決雙方對供應鏈韌性的共同關切。

    至於美台貿易關係對美中關係的影響？莫瑞說，美國分開處理這些議題，美國透過這些年來數次不同的對話和磋商，處理美國自己對中國的經濟、貿易的關切，「我們仍然對中國在智慧財產權、強迫技術轉移或美國和外國企業缺乏市場准入等方面的行為，有非常嚴重的擔憂。我們強烈擔心中國對待在中國的美國或其他外國企業的方式，以及中國未履行對國際社會或美國所做的雙邊承諾」，「美國處理與中國的貿易糾紛，與我們對台灣所做的，是分開的。」

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