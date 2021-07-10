習近平喊「東升西降」 美智庫：嚴重誤判

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）本月發布「北京對美國衰落的敘述如何導致戰略過度自信」報告指出，中共總書記習近平在過去一年強化「東升西降」論述，這股高估自身相對實力的「過度的戰略自信」，不加修正將導致更嚴重的失誤。（法新社）

2021/07/10 05:30

CSIS：中國高估自己、低估美國 可能對台做出戰略誤判

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）本月發布「北京對美國衰落的敘述如何導致戰略過度自信」報告指出，中國共產黨自二○○七至○八年全球金融危機後搬出「美國衰落」論，中共總書記習近平更在過去一年強化「東升西降」論述，這股高估自身相對實力的「過度的戰略自信」使中方做出戰略誤判，不加修正將導致更嚴重的失誤。

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北京戰狼外交 過度戰略自信例證

美國國際媒體署轄下「自由亞洲電台」（RFA）的報導指出，CSIS的報告，從軍費支出、研發金額占國內生產總值（GDP）比例，以及國民接種武漢肺炎疫苗率來看，美國毫無正在衰落的跡象。報告認為，中共趨於對抗和主動出擊的「戰狼外交」就是「過度的戰略自信」最佳例證；中國低估美國實力卻又高估自己，「很可能導致中國在許多具有重要地緣政治意義的地區做出戰略誤判，比如台灣」。

報告指出，○七至○八年全球金融危機以來，宣揚「中國制度優越性」、評斷美國金融實力和治理能力惡化和萎縮的中文文章激增，中國政策制定者和知識界試圖鞏固「資本主義不穩定」論調的作法甚明；過去十二個月隨著武漢肺炎重創美國、美國前總統川普試圖挑戰現任總統拜登勝選合法性，中共更進一步推動中國威權政治和經濟體系「優越性」、美國國內治理能力和國際影響力持續下降的論述。

抹黑西方體制 確保中共核心利益

但關注中國民主運動的美國《北京之春》雜誌榮譽主編胡平告訴RFA，這些年中國的實力確實有了很顯著的增長，「但是還沒有達到已經完全勝過西方民主國家，離那一步還有很大距離」，「除了硬實力之外，還有軟實力，而中國的軟實力在國際上顯然是吃不開的、受到抵制的。」

至於中國戰略為何持續激進？美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，「中國政府的核心利益是要保證執政黨的地位，所以一切決策都是圍繞著中國共產黨。」中國共產黨意識到，民主化帶來的一切人權改善、自由化提升的要求與中國共產黨政權的核心利益是發生衝突的。「中國把美國的西方體制認為是最大的威脅，所以會採取圍、堵、抹黑，製造敵視。」

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