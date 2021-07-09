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    首頁　>　政治

    陸委會報告：中共對台疫苗統戰 以疫逼政

    據分析，中共對台「疫苗統戰」策略重點不是要讓台灣接受中國製疫苗，而是要營造台灣民眾對政府防疫的不信任感，以及阻撓台灣向國際藥廠直接採購。（資料照）

    據分析，中共對台「疫苗統戰」策略重點不是要讓台灣接受中國製疫苗，而是要營造台灣民眾對政府防疫的不信任感，以及阻撓台灣向國際藥廠直接採購。（資料照）

    2021/07/09 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台疫苗統戰不斷，陸委會委託學界分析「中共對台灣疫情之言論及作為」指出，台灣疫情擴大給予中共操作「疫情統戰」機會，讓台灣面臨「政治疫情」與「病毒疫情」雙重壓力，企圖營造台灣民眾對政府的不信任感。

    營造防疫不信任感

    據分析，中共對台「疫苗統戰」策略重點不是要讓台灣接受中國製疫苗，而是要營造台灣民眾對政府防疫的不信任感，以及阻撓台灣向國際藥廠直接採購。

    報告指出，中共目的是讓台灣陷入疫苗荒，並引起社會大眾的不滿，逼迫政府不得不向中國求援，以北京名義向國際社會採購再捐贈給台灣，達到「矮化台灣」及「中國協助」雙重效果，這也符合中共過去對台「軟硬兼施」的特性。

    較過去不同之處，針對台灣疫情的議題操作，台灣部分輿論讓中共的意圖更得心應手，「政治疫情」與「病毒疫情」同時出現，足讓民進黨政府疲於奔命，同時希冀台灣中央地方不同調而衍生出防疫的矛盾與破口。

    此外，中共更藉捐贈中製疫苗、阻撓國際援台，迫使台灣接受來自中方的幫助，形塑中共制度治理優勢。同時，藉由台灣親中人士打著「中國民間捐贈疫苗」名義，故意泛起輿論討論來逼迫民進黨政府表態，將台灣拒絕中國疫苗貼上「政治考量」，不顧「民眾健康福祉」標籤。

    在疫苗議題操作外，中共更釋出兩岸共商防疫的訊息，透過線上會議及官媒報導等途徑，以及不斷宣傳台灣民眾在中國順利施打疫苗的消息，建構中國在防疫事務上的「治理能力」，對比歐美國家過去一年深受疫情肆虐狀況，中國封鎖式防疫作為成了對外進行「制度之爭」的利器。

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