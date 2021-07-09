警告北京 美國務院：武力改變現狀是嚴重錯誤

美國國務院發言人普萊斯重申，美國對台承諾「堅若磐石」，會以符合台灣人民心願與最大利益的方式支持和平解決兩岸議題，若以武力改變現狀會是嚴重錯誤（profound mistake）。（美聯社）

2021/07/09 05:30

〔記者呂伊萱／綜合報導〕白宮印太事務協調官坎貝爾六日正告北京，若對台灣採取動作會是「災難性的」後，美國國務院七日重申，美國對台承諾「堅若磐石」，會以符合台灣人民心願與最大利益的方式支持和平解決兩岸議題，若以武力改變現狀會是嚴重錯誤（profound mistake）。

重申對台承諾「堅若磐石」

坎貝爾六日在智庫座談會表示，中方似在盤算若對台灣出手，國際社會如何回應。他正告北京，此種作為將會是「災難性的」。中國外交部對此回應，敦促美方在涉台問題上「謹言慎行」，「停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

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美國國務院發言人普萊斯七日召開媒體簡報會，媒體提問，美方是否會持續釋放類似訊息或傳達更清晰的嚇阻訊號？

普萊斯回應表示，美國一貫堅定支持和平解決台海兩岸問題，而且是以符合台灣人民的長期願望和最大利益的方式。美方一再敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣進行有意義對話。美國國務卿布林肯也不斷強調，任一方若試圖以武力改變現狀，都會是個嚴重錯誤。

普萊斯同時重申，美國對台灣承諾「堅若磐石」，也相信這份承諾有助維持台灣海峽與更廣泛區域的和平與穩定。他強調，美國的政策四十多年來始終如一，美國的「一中政策」以「台灣關係法」、三公報與六項保證作為指引，這並未改變。

媒體追問，美國是否看到任何北京準備停止這些施壓的跡象？普萊斯表示，他不會描述與北京或任何其他國家在此問題上的討論。他要強調的是，美方對台灣的承諾「堅若磐石」，這符合台灣人民和更廣大區域人民的最佳利益。

美國國務院亞太媒體中心會後也連發三篇推文，重申國務院對中國和台灣的立場，包括支持和平解決且符合台灣人民利益、敦促北京停止施壓並重啟對話、強調片面動武改變現狀是嚴重錯誤。

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