港特首資審委員 竟有中研院院士

香港政府日前公布特首候選人資格審查委員會，名單竟出現中研院院士劉遵義。民進黨立委蘇巧慧昨批評，由如此擁護中共的人士擔任我國中研院院士，不僅違背院士應有的自由民主普世價值，更有損中研院學術聲譽。（資料照）

2021/07/09 05:30

劉遵義將審查候選人是否效忠中共

〔記者彭琬馨、楊媛婷／台北報導〕香港政府日前公布特首候選人資格審查委員會，名單竟出現中研院院士劉遵義。民進黨立委蘇巧慧昨批評，由如此擁護中共的人士擔任我國中研院院士，不僅違背院士應有的自由民主普世價值，更有損中研院學術聲譽，呼籲中研院應檢討院士遴選辦法。

立委籲中研院檢討院士遴選辦法

對於立委的質疑，至截稿時間止，中研院方面並未作出回應。

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港府日前公布「候選人資格審查委員會」名單，此次有三位官方成員、三位非官方成員，將就特首候選人、立法會議員候選人是否擁護基本法、效忠中共等條件做出審查意見書，劉遵義名列審查委員之一。劉遵義在一九八二年獲聘為中研院院士，據中研院網站資料，劉為香港中文大學講座教授，也曾任香港中文大學校長，過去曾被踢爆擔任中國政協委員。

中研院台灣史副研究員吳叡人受訪時強調，雖然只有院士會議有權限撤銷院士資格，而今年原訂七月初召開的院士會議已因疫情延至明年，但他認為，中研院身為台灣最高學術機構，掌握台灣學術發展方向並握有分配學術資源的權力，也應對社會負起倫理義務的責任，應要有辦法處理這類不適任的院士。

蘇巧慧也說，她曾呼籲中研院建立院士退場除名機制，中研院應拒絕讓淪為威權政府幫凶的學者擔任院士。

立委林昶佐說，劉遵義雖是香港人，但擔任我國的中研院院士，又身兼中國政協委員，且任職香港中文大學校長就有不少爭議，例如拒絕學生在六四事件週年時，於校園中擺放民主女神像。劉遵義與日前公開批評反送中運動的香港大學校長張翔，都是中研院院士，中研院應修訂院士相關選舉規則及辦法。

院內人士建議立委修組織法

中研院研究人員表示，不論是劉遵義或張翔，兩人都非本國籍院士，從這兩人的連串事蹟，顯現非本國籍院士恐已不再是中研院的資產，而變成負擔。中研院組織法規定，院士資格由院士會議決定，尤其非本國籍院士不受台灣法律的約束，若要杜絕類似情況發生，他建議立院應著手修改中研院組織法。

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