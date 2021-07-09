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    對抗隱形缺氧 國家隊出手

    「血氧系統即時監測平台」及「混合實境病房」可讓醫護人員零接觸診療，同時降低COVID-19造成的「隱形缺氧」猝死風險。 （台大醫院提供）

    「血氧系統即時監測平台」及「混合實境病房」可讓醫護人員零接觸診療，同時降低COVID-19造成的「隱形缺氧」猝死風險。 （台大醫院提供）

    2021/07/09 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，確診猝死案例頻傳，「隱形缺氧」（Silent hypoxia）讓人聞之色變。台大醫院、台灣微軟、工研院等單位合作開發出「血氧系統即時監測平台」及「混合實境病房」，本週起率先在衛福部桃園醫院及桃園市內六個集中檢疫所使用，讓醫護人員可「零接觸」對確診者進行診療，同時可降低染疫後造成的「隱形缺氧」猝死風險。

    血氧即時監測平台本週上陣

    台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋指出，輕度或中度COVID-19患者有三分之一可能在短期間病程快速惡化，因此早期識別病情很重要，過去病況監測仰賴醫護人員定時手動測量生命徵象，但頻繁接觸會增加感染風險。

    「血氧系統即時監測平台」結合人工智慧物聯網技術，透過額溫槍、血氧計、血壓機等裝置，在偵測到患者的血氧濃度低於正常值九十五％時，能即時發出預警；此外，護理人員透過混合實境頭戴式裝置，可將視線所見的環境影像傳送回遠端，讓醫師不需要進到病房，也能看到相同且立體的現場畫面，給予即時的醫療診斷。兩套技術可減少更多人員暴露在病毒中的機會。

    台大醫學院院長倪衍玄說，此次結合醫學、資訊、工業等人才，形成抗疫「國家隊」，是智慧醫療發展的重要里程碑。桃園市長鄭文燦表示，桃園是國門之都，是邊境防疫的重要戰線，除具體協助第一線醫護執行防疫工作，讓病患獲得更妥善的照護，相信也能強化桃園的防疫能量。

    台大醫院院長吳明賢指出，智慧醫療可讓醫療環境更健全；台灣微軟總經理孫基康也說，微軟開放相關原始碼，廣納不同醫療領域的夥伴參與應用，期待持續壯大台灣的智慧醫療，複製台灣的成功經驗到海外市場。

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