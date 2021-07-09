柯嗆公布總統府疫苗 北市府改口：沒名單

台北市長柯文哲日前受訪重提環南市場一事，直指自己遭設局。（圖擷取自趙少康YouTube頻道）

2021/07/09 05:30

〔記者鄭名翔、蘇永耀、吳亮儀、李欣芳／台北報導〕台北市長柯文哲不滿綠營猛打特權疫苗，前天接受媒體人趙少康專訪時，反批：「不要忘記，有很多（疫苗）是掛在北市府的帳，但我連看都沒看到，總統府幾支？我到時候做個表公布！」被解讀是要公布總統府施打名單；但昨再面對相關提問，柯低調避答。副市長蔡炳坤解釋，北市府只知數量，沒有名單，非必要也不會向醫院查詢。

對此，總統府發言人張惇涵回應，總統府員工按照醫療團隊專業建議及指揮中心指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，確保防疫及國安體系運作無虞，維護正副總統健康安全，一切禁得起檢驗。

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柯文哲前天與趙少康線上直播對談時砲火全開、撂狠話，引來國民黨立委讚聲，但國民黨北市議員游淑慧則批，據北市政風處稱，名單為國家機密文件，市長不該以此做為恐嚇工具。

柯文哲昨早至環南市場視察，被媒體追問時避而不答；下午防疫記者會，再被提問是否公布總統府施打名單，立即轉頭交由蔡炳坤上火線回應。

蔡炳坤說，中央與地方政府防疫人員屬第二類疫苗接種對象，由於中央機關多位於台北市，基於近便性，各部會將名單造冊後，接洽醫院並配送疫苗，再讓名單上的同仁前往接種；北市府知道數量，但沒有名單，非必要也不會向醫院查詢。

對於柯也宣稱對「全國疫苗預約平台」啟用前一無所知，指揮中心表示，疫苗預約平台從六月十日至七月四日共開過五次會議及一次系統封閉測試，都有邀請北市府等各縣市參與，北市府曾五次派員參與會議或測試，七月四日上午是由柯本人參與會議，與負責建置該平台的行政院政務委員唐鳳視訊討論。唐鳳昨回應，他在四日有向柯提到這套系統，當時柯認為要更早推出。

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