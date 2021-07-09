柯稱被設局 指揮中心列時間序反駁

7/2設局？指揮中心打臉柯P

2021/07/09 05:30

〔記者吳亮儀、楊心慧、鄭名翔、李欣芳／台北報導〕台北市環南市場爆發武漢肺炎群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心和台北市政府本月二日共同在現場舉行記者會，但台北市長柯文哲前天卻宣稱，當天是在不知情狀況下「被設局」開記者會；指揮中心昨天公布當天流程，強調指揮官陳時中二日曾與柯通話，說到環南市場是要一起開「記者會」，而且北市府當天早就對記者發出「記者會通知」並告知「柯市長會出席」。

北市府當天早就發「記者會通知」

對於二日的環南市場記者會，陳時中昨表示，當天記者會前他有致電副市長黃珊珊，並由黃將電話拿給在旁的柯文哲，陳、柯兩人直接通話，且達成共識要解決問題，所以成立聯合指揮中心。陳強調，整體態度還是一樣，要「發覺問題、面對問題、解決問題」，中央跟地方會共同承擔，指揮中心的態度從頭到尾沒轉變，希望疫情能及早得以控制。

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王必勝：站著怎麼開會？

對於柯文哲的「設局說」，衛福部醫福會執行長王必勝昨受訪時回應，一開始就講記者會，站著怎麼開會？被問到是否為聯絡人有問題，王必勝則說：「我不知道什麼問題。」

衛福部次長薛瑞元昨出席行政院會後記者會，他回應媒體提問表示，當天記者會除事先通知黃珊珊，柯文哲也知情，而且柯當天比陳時中還早到場；柯說被設局，這有損他高智商形象，因為中央在環南市場案爆發之前，就透過大數據分析、精準疫調資料分析，判斷環南市場有群聚現象。

對於指揮中心昨列出時間序逐一反駁「設局說」，柯文哲昨回嗆「越解釋更讓人看破手腳」，中央只開記者會卻不開工作會議就跑掉，諷刺中央是「有政府只作秀？」

黃珊珊昨稱，當天考量環南市場已封閉清消，因此預定在萬華區公所十二樓禮堂共同討論成立聯合前進指揮所的細節；十點多接到醫福會執行長王必勝的簡訊，內容稱，場地簡單一點、指揮官堅持到環南市場現場、站著講就好，「當時我還一頭霧水」，心想站著講怎麼開會？但因王堅持，也就應允；未料記者會完就「一哄而散」，直至隔天才與王必勝坐下討論執行細節。

對於北市府發言人陳智菡二日在媒體的LINE群組通知，指陳時中將於環南市場「開記者會」，並稱柯文哲、黃珊珊皆會出席，陳智菡昨解釋，當時是轉發中央記者會的訊息通知，但北市府的理解一直是有「會前會」，雙方理解有高度落差。

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