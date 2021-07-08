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    首頁　>　政治

    退將黃炳麟賀中共建黨百年 陸委會批統戰樣板

    「退役中將」黃炳麟。（取自網路）

    「退役中將」黃炳麟。（取自網路）

    2021/07/08 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕繼前國民黨主席連戰、洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜致賀電吹捧中共建黨百年後，中共統戰部昨刊登新華社訊息，宣傳前國防大學陸軍指參學院院長「退役中將」黃炳麟及台灣數個小黨祝賀建黨百年，期盼兩岸和平統一。陸委會批評，退離職將領或民間團體，應注意維護國家尊嚴與社會觀感，不應淪為中共對台統戰樣板工具。

    統戰部刻意刊登訊息

    中共官媒報導，包含國際洪門中華總會、中華民族抗日戰爭紀念協會、台灣中華婦女黨主席、台灣中華新住民黨、中華青年交流協進會、中華兩岸新家庭協會等團體和人士，以不同形式對中共建黨百年表示祝賀，「期待祖國統一，中華民族偉大復興」。

    現任中華民族抗日戰爭紀念協會理事長「退役中將」黃炳麟表示，「深信兩岸中華兒女必將和衷共濟、團結向前，在偉大抗戰精神激勵下，創造璀璨未來，造就人民福祉」。

    立委斥「百年臨演」

    對此，民進黨立委何志偉受訪時痛斥，這些人就是中共建黨百年的「政治表演團體」，中共統戰部用這些台灣人在做大內宣，受眾是共產黨員及中國人民，台灣民眾現在忙著防疫，根本沒人想理會中共百年黨慶，也沒人會相信這些「百年臨演」。

    據了解，黃炳麟為陸軍官校六十年班，曾擔任陸勤部參謀長、陸軍後勤司令部副司令、國防大學陸軍指參學院院長。

    陸委會強調，北京當局應正視兩岸現實、尊重台灣民意，放棄強加的政治框架、軍事恫嚇與統戰操作，兩岸關係良性互動才能順利開展。有關退離職將領或民間團體從事兩岸交流活動或發表言論，應注意維護國家尊嚴與社會觀感，避免陷入中共的統戰陷阱，相信背離台灣主流民意的言行作法，不會獲得廣大社會民眾的認同。

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