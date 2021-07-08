509票比63票 歐議會促推「台歐投資協定」

2021/07/08 05:30

〔記者彭琬馨／綜合報導〕歐洲議會七日以五○九票贊成、六十三票反對、一二○票棄權通過「COVID-19疫情的貿易面向及其影響」報告；報告敦促歐盟執委會應積極推動台歐盟投資協定，並在今年底前啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等必要步驟。外交部昨表感謝，並呼籲歐盟盡早與台灣展開雙邊投資協定談判，以進一步深化台歐盟互利互惠的經貿夥伴關係。

此為歐洲議會本會期第五度通過決議或報告，支持歐盟盡速展開與台灣的投資協定談判。該報告主要是歐洲議會針對歐盟執委會在今年二月中旬發布的「開放、永續及自信的貿易政策檢討」報告，表達議會的正式立場及建議。報告表示，歐洲議會認為歐盟應強化價值供應鏈的韌性及多元性，以完善貿易防衛的政策工具，並加強保護戰略性產業，確保醫療及疫苗等關鍵性物資獲得公平妥適的分配等。歐洲議會同時呼籲歐盟與台灣就半導體議題展開對話。

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外交部昨感謝歐洲議會再度以具體行動展現對台灣的強烈支持；也強調台灣在資通訊及半導體等戰略性產業全球供應鏈上的重要性不斷提升，深信在後疫情時代，台灣與歐盟在半導體、5G網絡及能源等全球供應鏈重組上，具有廣大的合作空間，呼籲歐盟盡早與台灣展開雙邊投資協定談判，進一步深化台歐盟互利互惠的經貿夥伴關係。

歐洲議會過去也曾透過決議案或報告支持台歐盟洽簽投資協定；今年五月歐洲議會表決凍結歐中投資協定討論決議案時，除要求中國須解除制裁才能推動歐中投資協定外，並提到歐盟與台灣貿易協定不應受歐中協定牽制，支持與台灣洽簽投資協定。

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