摩依士屢為台仗義執言 蔡總統感念致哀

2021/07/08 05:30

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕我國加勒比海友邦海地總統摩依士昨在官邸遭暗殺身亡，臨時總理喬塞德證實此事。外長吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩，表達台灣政府與人民最深切的哀悼與悲痛，我國駐海地大使古文劍也同步向海地政府表達我方的誠摯慰問與哀戚。據了解，我與海地邦誼暫時不受影響。

兩國邦誼不受影響

總統府表示，蔡總統感念摩依士總統任內推動兩國的深化合作，並感念摩依士總統屢為台灣的國際參與仗義執言。總統府發言人張惇涵說，我國與海地建交六十五年，邦誼深厚，在海地遭此不幸事故之際，總統亦指示持續密切關注後續狀況與發展；同時，務必確保我國僑民安全無虞。

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外交部昨表示，對摩依士總統遇刺和第一夫人受傷深感震驚和悲痛。台灣政府和人民譴責這種毫無意義的暴力，並在此艱困時刻和海地站在一起。外交部發言人歐江安說，根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活恢復正常。

海地長期動亂、政局不穩，摩依士二月曾公開指控國內在野勢力、最高法院法官與高階警官密謀暗殺他未遂。涉外人士表示，海地九月將舉行總統大選，摩依士任期到明年二月，但因執意在大選推出制憲公投引發爭議。

涉外人士說，事情發生在半夜，臨時總理證實總統是被一群講西班牙話的人殺害。目前首都平靜，我方將密切追蹤海地政府後續因應措施及國際情勢。邦交暫時不受影響。

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