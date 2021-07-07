麻生「日美一起防衛台灣」說 日防相岸信夫︰依具體狀況判斷 持續關注台灣

2021/07/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕日本副首相兼財務大臣麻生太郎五日在東京都的一場演說中，提及台灣若遭到中國侵略，日本可視為「存立危機事態」，依法行使集體自衛權，「日美必須一起防衛台灣」。麻生六日被問到前述發言時，雖然未再提到集體自衛權，但仍強調應對「台灣有事」，日本有必要先預想各種狀況。

日本官方似乎也準備了說帖，官房長官加藤勝信在記者會上表示，對於「存立危機事態」成立的要件，政府將依照實際發生的個別具體狀況，進行綜合性的客觀判斷。對於麻生發言提到「台灣有事」，加藤僅表示，不對假設性問題做評論。

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麻生向來被中國視為反中頭號人物，尤其他曾任首相、現任副首相兼財務大臣，也是日本國家安全保障會議（ＮＳＣ）的決策成員之一，他的發言具有一定份量，也備受重視。

麻生在五日的演說中警告，日本的石油進口，還有許多貨物都是取道台灣海峽，台灣一旦發生重大事故，毫無疑問地將攸關日本的「存立危機事態」，日美必須聯手防衛台灣。台灣若遭到中國侵略，日本也可視為「存立危機事態」，依法行使集體自衛權。

「台灣有事」 麻生︰日有必要預想各狀況

近來包括首相菅義偉稱台灣為「國家」、防衛大臣岸信夫強調台灣安全與日本攸關、防衛副大臣中山泰秀稱台灣為「民主國家」等，日本政治人物陸續發表友台言論；有趣的是，中國近來被迫忙著抗議要求澄清，日本官方雖稍作修正回應，仍擋不住大砲級的麻生直言「日美必須一起防衛台灣」。

麻生的發言不可避免地又遭到中國抗議，六日也成為日本媒體關注的焦點。上午內閣會議後，包括麻生本人、政府發言人加藤勝信及岸信夫的例行記者會，均有記者提出相關問題。麻生表示，應對「台灣有事」，日本有必要先預想各種狀況。不過，可能為了避免過度刺激中國，何種事態可視為「存立危機事態」，他無法奉告。

岸信夫也說，何謂「存立危機事態」及可否依法行使集體自衛權，政府將按照實際發生的個別具體狀況，進行綜合性的客觀判斷。他還表示，雖無法一概而論，但他認為麻生的發言，也是基於政府的這項立場。

對於媒體關注ＮＳＣ會議中是否有類似討論，岸信夫表示，他不便對會議內容進行評論，不過台海兩岸的軍事平衡，已朝著有利於中國的方向大幅傾斜，且逐年擴大，日本將持續關注台灣問題。

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