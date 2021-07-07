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    首頁　>　政治

    坎貝爾：北京獨斷 美中要和平共處挑戰大

    2021/07/07 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）六日表示，美國與中國有可能和平共處，但挑戰非常龐大，而且北京也變得愈加獨斷。他也表示支持台灣參與國際事務。

    美、日、印、澳為華府抗衡中國的「四方安全對話」成員。坎貝爾在智庫「亞洲協會」（Asia Society）舉辦的一場活動中指出，總統拜登今年稍晚將與澳洲、日本和印度領袖召開高峰會。被問到預期拜登何時會與中國國家主席習近平會晤，以及兩人是否可能在十月舉行的「二十國集團」（G20）高峰會進行雙邊會談？坎貝爾表示，「我的預期會是，我們不久後會有某種形式的往來」。

    坎貝爾說，「我是否認為美國與中國能和平共處？是，我認為可能，但我也認為，對這個和下個世代來說，挑戰很大」，對美國來說，挑戰在於提出一套戰略給予中國機會，但若中國採取「與維持和平穩定對立的」行動，也將加以回應。他說，可能會有「一段不確定，或許甚至是不時升高緊張的時期」。

    坎貝爾指出，北京近期愈加獨斷，並批評中國對美國盟邦澳洲的方式，「我不確定他們是否有此戰略思考，要回到對澳洲不同的外交方式。我所看到的是他們的手段之嚴厲不減」。

    在台灣方面，坎貝爾的談話依舊謹慎，表示美國支持與台灣之間有力的非官方關係，但不支持台灣獨立，「我們充分體認、瞭解此事的敏感性」，「我們確實相信，台灣有權利在和平下生活，我們希望看到台灣扮演其國際角色，尤其是在（武漢肺炎）疫苗及與這場疫情相關的議題領域，他們應該在這方面有所發揮，不應該被國際社會拒絕。」

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